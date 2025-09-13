Die SUI Group Holdings Limited ("SUI Group", "SUIG" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: SUIG), das einzige börsennotierte Unternehmen mit einer offiziellen Beziehung zur Sui Foundation, gab heute bekannt, dass es sein zuvor genehmigtes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat. Die SUI Group gibt außerdem bekannt, dass ihr Verwaltungsrat nun ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat, um zusätzliche Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Nach Abschluss seines ersten Aktienrückkaufprogramms, in dessen Rahmen das Unternehmen zwischen dem 10. September 2025 und dem 12. September 2025 rund 318.743 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 4,30 USD pro Aktie zurückgekauft hat, bietet das neue Programm der SUI Group die Flexibilität, den Nettoinventarwert ("NAV") pro Aktie durch den opportunistischen Kauf eigener Stammaktien zu stützen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass Aktienrückkäufe in dieser Größenordnung für die bestehenden Aktionäre unmittelbar wertsteigernd sind und sein Vertrauen in die zugrunde liegenden Fundamentaldaten widerspiegeln.

"Wir glauben, dass die derzeitige Diskrepanz zwischen unserem Aktienkurs und dem inneren Wert des Unternehmens eine attraktive Gelegenheit darstellt", sagte Marius Barnett, Chairman der SUI Group. "Der Rückkauf eigener Aktien zu diesen Kursen ist nicht nur eine äußerst attraktive Kapitalrendite, sondern auch ein klares Signal für unser Vertrauen in die langfristige Strategie und Finanzkraft der SUI Group. Als Verwalter des Aktionärskapitals konzentrieren wir uns weiterhin darauf, Ressourcen dort einzusetzen, wo wir das größte Potenzial für die Wertschöpfung sehen und im aktuellen Marktumfeld gehört dazu auch, in uns selbst zu investieren. Wir beabsichtigen, weitere Rückkäufe zu prüfen, sollten diese Marktbedingungen anhalten."

Der Rückkauf von Aktien im Rahmen des neuen Programms kann durch eine Kombination aus Rückkäufen auf dem offenen Markt, privat ausgehandelten Transaktionen oder anderen Mitteln erfolgen, in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren.

Über die SUI Group Holdings Limited

Die SUI Group ist das einzige börsennotierte Unternehmen mit einer offiziellen Beziehung zur Sui Foundation und bietet institutionelle Engagements in der SUI-Blockchain. Mit ihrer branchenweit ersten SUI-Treasury-Strategie baut die SUI Group eine erstklassige, von einer Stiftung unterstützte Plattform für digitale Vermögenswerte auf, die auf Skalierbarkeit, Transparenz und langfristige Wertschöpfung ausgelegt ist. Die schnelle, horizontal skalierbare Architektur von SUI macht es zu einer der führenden Blockchains, die für den breiten Einsatz konzipiert sind und Anwendungen der nächsten Generation in den Bereichen Finanzen, Gaming, KI und darüber hinaus ermöglichen. Das Unternehmen plant, seine Spezialfinanzierungsgeschäfte fortzusetzen und gleichzeitig seine SUI-Treasury-Strategie umzusetzen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.SUIG.io.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen zu den erwarteten Vorteilen der Umfirmierung des Unternehmens, Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung und des Wachstums des Unternehmens, der Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne umzusetzen, der Strategie des Unternehmens im Bereich digitale Vermögenswerte, den vom Unternehmen gehaltenen digitalen Vermögenswerten und der zukünftigen Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen können. Zu den anwendbaren Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem das Risiko, dass die hierin beschriebenen Transaktionen nicht rechtzeitig oder gar nicht abgeschlossen werden können; die Fähigkeit des Unternehmens, einen profitablen Betrieb zu erzielen; Schwankungen des Marktpreises von SUIG, die sich auf die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung des Unternehmens auswirken werden; staatliche Regulierung von Kryptowährungen; Änderungen der Wertpapiergesetze oder -vorschriften; Änderungen der geschäftlichen, marktbezogenen, finanziellen, politischen und regulatorischen Bedingungen; Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb und dem Geschäft des Unternehmens, einschließlich der hohen Volatilität der Preise für Kryptowährungen; das Risiko, dass der Aktienkurs des Unternehmens in hohem Maße mit dem Preis der von ihm gehaltenen digitalen Vermögenswerte korreliert; Risiken im Zusammenhang mit dem zunehmenden Wettbewerb in den Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist und tätig sein wird; Risiken im Zusammenhang mit erheblichen rechtlichen, kommerziellen, regulatorischen und technischen Unsicherheiten in Bezug auf digitale Vermögenswerte im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Behandlung von Krypto-Vermögenswerten für US-amerikanische und ausländische Steuerzwecke; Erwartungen hinsichtlich der zukünftigen Leistung, des Wachstums und der erwarteten Akquisitionen; potenzielle Rechtsstreitigkeiten, an denen das Unternehmen beteiligt ist, oder die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit des geistigen Eigentums des Unternehmens; globale wirtschaftliche Bedingungen; geopolitische Ereignisse und regulatorische Änderungen; Zugang zu zusätzlichen Finanzmitteln und der potenzielle Mangel an solchen Finanzmitteln; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, in Zukunft Finanzmittel zu beschaffen, und die Bedingungen dieser Finanzierung, einschließlich der dadurch verursachten Verwässerung, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" im Registrierungsformular des Unternehmens auf Formular S-1 vom 8. September 2025 aufgeführt sind, sowie die ergänzenden Risikofaktoren und sonstigen Informationen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen könnte. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Anleger sollten sich auch bewusst sein, dass gemäß den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (GAAP) bestimmte Krypto-Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden müssen, wobei Änderungen im Nettoergebnis für jeden Berichtszeitraum ausgewiesen werden müssen. Diese Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts können zu erheblichen Schwankungen in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens von Periode zu Periode führen. Darüber hinaus müssen für bestimmte Krypto-Vermögenswerte möglicherweise Wertminderungsaufwendungen im Nettoergebnis ausgewiesen werden, wenn der Marktpreis dieser Vermögenswerte unter die Anschaffungskosten fällt, zu denen diese Vermögenswerte in der Bilanz ausgewiesen sind. Lesern wird empfohlen, die bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens unter www.sec.gov zu lesen, um sich über diese und andere Risiken und Ungewissheiten zu informieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens unterliegt erheblichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der oben genannten. Anleger, potenzielle Anleger und andere sollten diese Risiken und Ungewissheiten sorgfältig abwägen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250912490744/de/

Contacts:

Medienkontakt

Gasthalter Co.

SUIG@gasthalter.com



Investorenbeziehungen

Sean Mansouri, CFA oder Aaron D'Souza

Elevate IR

(720) 330-2829

SUIG@elevate-ir.com