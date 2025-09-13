Die IREN-Aktie ist seit Wochen nicht mehr zu bremsen. Innerhalb der letzten fünf Monate hat sich der Kurs des Bitcoin-Miners und Rechenzentrumsbetreibers nahezu versechsfacht. Am Freitag ging die Aktie auf einem neuen Allzeithoch aus dem Handel. Hat diese Kursrallye inzwischen ein ungesundes Niveau erreicht oder können Anleger immer noch mit Kurssteigerungen rechnen? Eine attraktive Doppelstrategie Bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich mich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de