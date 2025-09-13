Wichtige News: Vanguard greift nach Milliarden?!

Anzeige / Werbung

Das Exploitationsgebiet von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) liegt direkt neben der bekannten Uranlagerstätte Yuty der Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC; Marktkapitalisierung ca. 5,35 Milliarden USD).

Vanguards Projekt, bekannt als Yuty Prometeo, bietet eine potenzielle Expansionsmöglichkeit in diesem vielversprechenden Urangebiet und soll in naher Zukunft erkundet werden. Dieser positiven Entwicklung könnten bereits nächste Woche weitere Akquisitionen folgen.

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text. - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ)) -

Vanguard Advances Prospection Permit Process with MADES at Yuty Prometeo Uranium Project, Neighboring UEC's Yuty Project

Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) gibt bekannt, dass beim Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible ("MADES") ein Antrag auf eine Umweltlizenz für den Erwerb des Projekts Yuty Prometeo ("Paraguay Uranium") im Südosten Paraguays eingereicht wurde. Dieser Lizenzantrag ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Erlangung einer Prospektionsgenehmigung, die Explorations- und Entwicklungsaktivitäten im Projekt ermöglicht.

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., kommentierte: "Der Abschluss der Konzessionen für Yuty Prometeo ist ein wichtiger Meilenstein für Vanguard und unterstreicht unser Engagement für den Aufbau eines dominanten Uranportfolios in Südamerika. Paraguay bietet eine einzigartige Kombination aus politischer Stabilität, investorenfreundlicher Politik und ungenutztem Mineralpotenzial, die es zu einem idealen Standort machen. Jurisdiktion für langfristige Uranexploration. Da sich unser Gelände direkt neben UECs etablierter Lagerstätte Yuty befindet, sehen wir klare Chancen, moderne Explorationstechniken in einem historisch vielversprechenden Gebiet anzuwenden. Diese Akquisition stärkt nicht nur unsere strategische Präsenz im Paraná-Becken, sondern unterstützt auch Vanguards umfassendere Mission, kritische Mineralien zu sichern, die die globale Energiewende vorantreiben werden."

News Fazit:

Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC - Börsenwert 5 Milliarden USD) hat das Yuty-Projekt in Paraguay durch die Übernahme von Cue Resources erworben. Das Yuty-Projekt beherbergt schätzungsweise 11 Millionen Pfund U3O8 mit durchschnittlichen Gehalten von 0,04-0,05%, die mit 256 Bohrlöchern ermittelt wurden, und einem nominellen In-situ-Wert von über 800 Millionen USD darstellen. Die angrenzenden Yuty-Prometeo-Konzessionen der Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) weisen dasselbe geologische Umfeld auf und bieten eine attraktive Gelegenheit, auf dem Erfolg von UEC aufzubauen, indem moderne Explorationstechniken in einem bewährten Urangebiet angewendet werden.

Das Yuty Prometeo Projekt, das Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) entwickeln will, liegt direkt angrenzend und ist nicht jungfräulich. Auch hier wurden schon Bohrungen durchgeführt und die Ergebnisse sind sehr ermutigend, weil die Geologie sich ähnlich zeigt. Auf dem Uno-Trebd von Yuty Prometeo zeigten 28 Bohrungen Uranwerte zwischen 0,05% und 0,10% U3O8 und geophysikalische Untersuchungen und Oberflächenproben deuten ebenfalls darauf hin, dass der Yuty-Prometeo-Block geologisch im Trend zum benachbarten Transandes-Block von UEC liegt.

Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) lässt keine Zeit unnötig verstreichen und will unmittelbar nach der Übernahme des Yuty Prometeo Projektes loslegen! Da ist die Genehmigung des Ministeriums für Umwelt und nachhaltige Entwicklung erforderlich.

Sie sollten diese Aktie im Auge behalten, denn nicht nur die aktuelle News, sondern auch die letzte Meldung hat die Aufmerksamkeit der Uran-Spekulanten auf sich gezogen. Eine heftige Reaktion, die das Gesamtbild ins Kalkül zieht, ist somit nicht ausgeschlossen! Meinung Redaktion

Zuletzt: Vanguard auf den 1.300% Spuren von Denison?

Vanguard Mining to Acquire Nucleon Uranium Ltd., Expanding Uranium Exploration Footprint in Saskatchewan's Athabasca Basin

Diese Übernahme zirkelte zuletzt Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) in den Fokus der Nuklearanleger. Die Nähe zu milliardenschweren Uranprojekten unterstreicht das starke Explorationspotenzial dieser neuen Claims im Athabasca-Becken. Viele halten Uran für das ultimative Energiemetall für KI, da der enorme Energiebedarf der Computertechnik selbst mit Kernkraftwerken kaum gedeckt werden kann.

Das sind nur einige der hochkarätigen Nachbarn von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) nach der Übernahme von Nucleon Uranium Ltd.: Fission Uranium (TSX: FCU) wurde heuer um 790 Mio. CAD von Paladin Energy (TSX: PDN - Börsenwert ~3 Mrd. CAD) übernommen, Cameco Corp (TSX: CCO - Börsenwert ~47 Mrd. CAD) ist eine bekannte Uran-Größe, Denison Mines (TSX: DML, Börsenwert~3Mrd, CAD) stieg in den letzten 5 Jahren um satte 1.300% (0,25 CAD - 3,25 CAD) und last but not least Orano Canada, Tochter der französischen Orano Group mit Sitz in Paris, einem französischen Industriekonzern, der auf dem Gebiet der Herstellung und des Verkaufs von Nukleartechnikanlagen und -brennstoff tätig ist und aus der ehemals börsennotierten Areva-Gruppe hervorgegangen ist. Der Konzern ist mehrheitlich im Besitz des französischen Staates.

Vanguard Mining Corp.*

WKN: A413AZ , CSE: UUU, ISIN: CA9219661076

Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien konzentriert.

Stichwort Lithium

Das Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) befindet sich in der lithiumreichen Region Puna im Nordwesten Argentiniens, einem weltweit bedeutenden Lithiumgebiet, dessen Salzlagerstätten mehr als 50% der weltweiten Lithiumsoleressourcen bergen. Im Jahr 2023 schloss WSP Australia eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung ("MRE") ab, die auf der Kombination von Daten aus Pocitos 1 und dem angrenzenden Block Pocitos 2 eine abgeleitete Lithiumcarbonatäquivalentressource von 760.000 Tonnen ergab.

Bisher wurden alle Bohrungen auf dem zu 100% im Eigentum von Vanguard stehenden Block Pocitos 1 durchgeführt. Pocitos 1 liegt etwa 10 Kilometer von der Stadt Pocitos entfernt, wo Infrastruktur wie Erdgas, Strom und Unterkünfte vorhanden sind und ist ganzjährig über die Straße erreichbar. Der Pocitos 1 Block ist umgeben von großen Lithium Namen:

Für das Projekt wurde eine grundlegende Umweltstudie zur Vorbereitung einer geplanten Produktionsanlage für die direkte Lithiumextraktion mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr abgeschlossen. Testarbeiten an der Pilotanlage der Ekosolve DLE-Technology an der Universität Melbourne erreichten eine Extraktionseffizienz von 94,9% mit Solen bei einer durchschnittlichen Lithiumkonzentration von 86 ppm Lithium, von denen 80,76 ppm gewonnen wurden.

Nach nur drei Bohrungen waren unabhängige Geologen in der Lage, eine Lithium-Equivalent-Ressource von 760.000 Tonnen auf den Blöcken Pocitos 1 und Pocitos 2 zu identifizieren - der In-Situ-Wert: über 8 Milliarden USD (11.000 USD/t Lithium). Der Ertrag der geplanten Produktionsanlage zur direkten Lithiumextraktion mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr hätte einen Wert von rund 220 Mio. USD pro Jahr [!!!].

dynamik im Lithiumsektor

Rio Tinto schloss die Übernahme von Arcadium Lithium im Wert von 6,7 Milliarden US-Dollar ab (März 2025) und nahm damit erstklassige Vermögenswerte wie Fénix, Sal de Vida und Olaroz in sein Portfolio auf.

Eramet erlangte durch den Rückkauf des Tsingshan-Anteils im Wert von 699 Millionen US-Dollar (Oktober 2024) die vollständige Kontrolle über sein Centenario-Ratones-Projekt zurück.

Lithium Americas konsolidierte das Pastos Grandes-Becken durch die Übernahme von Arena Minerals im Wert von 227 Millionen US-Dollar (April 2023).

Tecpetrol hat eine Übernahme von Alpha Lithium im Wert von 309 Millionen kanadischen Dollar (Dezember 2023) abgeschlossen und sich damit die Projekte Tolillar und Hombre Muerto gesichert.

POSCO hat kürzlich ein unverbindliches Angebot im Wert von 62 Millionen US-Dollar (Juli 2025) zur Übernahme der HMN-Vermögenswerte von Lithium South vorgelegt.

Strategische Investitionen und Entwicklungskapital

Rio Tinto genehmigte ca. 2,5 Milliarden US-Dollar (Dezember 2024) für die Erweiterung seines Rincón-Projekts.

Eramet-Tsingshan kündigte eine schrittweise Entwicklung von ca. 1,7 Milliarden US-Dollar in Centenario-Ratones an.

POSCO hat ca. 1,6 Milliarden US-Dollar für sein Sal de Oro-Projekt vorgesehen.

Stichwort "Uran"

Man könnte Uran sogar als DAS KI-Schlüsselmetall bezeichnen, denn der ungeheure Energiebedarf unserer KI-beeinflussten Zukunft, soll laut vielen Experten, einzig allein mit dem Einsatz von Uran als Energielieferant zu bewältigen sein-

Es wird erwartet, dass in den nächsten Jahren der Uranbedarf die Uranproduktion bei weitem übersteigen wird. Auch wenn alle geplanten neuen Minen, stillgelegte Minen (wieder) in Produktion gebracht werden, wird sich in naher Zukunft eine Kluft auftun, die nur zu schließen ist, wenn neue Projekte so schnell wie möglich die Produktionsreife erlangen.

Yuty Prometeo

Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC - Börsenwert 5 Milliarden USD) hat sich durch Übernahme von Cue Resources das Yuty-Projekt in Paraquai gesichert, das durch 256 Bohrungen rund 11 Mio. Pfund Uran (mit einer Konzentration von 0,04 - 0,05%), im Wert von über 800 Mio. USD birgt.

Das Yuty Prometo Projekt, das Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) entwickeln kann, liegt direkt angrenzend und ist nicht jungfräulich. Auch hier wurden schon Bohrungen durchgeführt und diese sind sehr ermutigend.

Auf dem Uno-Abschnitt zeigten 28 Bohrungen Uranwerte zwischen 0,05% und 0,10% U3O8. Geophysikalische Untersuchungen, Bohrdaten und Oberflächenproben deuten darauf hin, dass der Prometeo-Block geologisch im Trend zum benachbarten Transandes-Block von UEC liegt und daher ein vorrangiges Ziel für weitere Explorationen und Ressourcenabgrenzungen darstellt.

Fazit:

Die Kombination dieser beiden Assets, Pocitos 1 mit der gewaltigen Lithium-Fantsie umringt von gigantischen Lithium-Projekten der bekanntesten Unternehmen der Branche, und Yuti Prometeo mit den Uran Potential, das eine perfekte Ergänzung für das Yuty Projekt vom Uran-Giganten Uranium Energy Corp. (NYSE: UEC - Börsenwert 5 Milliarden USD) darstellen könnte, sollte man möglicherweise auf diesem Investitionsniveau über eine Investition in Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ) ernsthaft nachdenken! Da das Unternehmen erst kürzlich Finanzierungen erfolgreich abschließen konnte, kann man davon ausgehen, dass die nahe und mittelfristige Zukunft geprägt von einer News-Lawine sein könnte, die sich positiv auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnte!

Dieser Meinung sind ganz augenscheinlich auch andere Marktteilnehmer, wie man am gesteigerten, akkumulierenden Handelsvolumen der letzten Wochen ablesen kann:

Qualifizierte Personen für die geologischen Daten, die von Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ): J. T. Shearer und Lawrence Segerstrom.

Mehr über Vanguard Mining Corp.* (WKN: A413AZ): https://vanguardminingcorp.com/

