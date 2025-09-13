Bonn (ots) -Anlässlich seines morgigen (14. September 2025) 70. Geburtstags gratuliert die Deutsche Bischofskonferenz Papst Leo XIV. In einem Glückwunschbrief schreibt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing: "Von Herzen gratuliere ich Ihnen im Namen der Deutschen Bischofskonferenz, der Gläubigen in Deutschland und ganz persönlich zum 70. Geburtstag, den Sie in diesen Tagen feiern können. Für das neue Lebensjahrzehnt wünsche ich Ihnen Gottes Segen, viel Kraft im Petrusdienst und eine stets stabile Gesundheit."Bischof Bätzing fügt in seinem Brief hinzu: "Beeindruckt und berührt schauen wir auf die ersten Monate Ihres Wirkens. Mit Ihrer sichtbaren Präsenz für viele Gläubige, den zahlreichen Gottesdiensten, den Audienzen und Ihren Begegnungen im Heiligen Jahr zeigen Sie, dass die Kirche mitten unter den Menschen ist. So verstehen Sie Ihren Dienst: als Brückenbauer zu einen und gleichzeitig mit einem mutigen Bekenntnis zum christlichen Glauben in einer kirchlichen und säkularen Öffentlichkeit zu sprechen."Die Kirche in Deutschland und weit darüber hinaus verfolge das Wirken von Papst Leo XIV. mit großer Aufmerksamkeit und Anteilnahme: "Ohne Frage haben Sie vielen Menschen Mut gemacht, sich weiter in der Kirche zu engagieren. Für dieses Zeichen bin ich ebenso dankbar wie für Ihre steten Appelle, den Frieden in der Welt zu wagen, sei es in der Ukraine oder im Nahen Osten. Herzlich bitte ich Sie, in diesem Bemühen nicht nachzulassen und alle Wege der vatikanischen Diplomatie einzusetzen, dass Ihre Perspektive, die des Friedens für die Menschheit, Realität werden kann", so Bischof Bätzing.Hinweise:Informationen zur Biografie von Papst Leo XIV. sind im Dossier (https://www.dbk.de/themen/papst-leo-xiv) unter www.dbk.de verfügbar. In der DBK-Mediendatenbank (https://medien.dbk.de/share/DF4E0085-EDA1-4553-8BFE64231E584930/?viewType=grid) finden Sie außerdem kostenfreies Bildmaterial unter Angabe des Copyrights zu Papst Leo XIV.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/6116904