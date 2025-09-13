Die polnische Stadt Danzig hat mit Solaris einen Vertrag über die Lieferung von 30 Elektrobussen unterzeichnet. Der Auftrag umfasst 18 Fahrzeuge mit einer Länge von zwölf Metern und zwölf weitere 18-Meter-Gelenkbusse. Die Auslieferung soll bis September 2026 erfolgen. Bestellt wurden die Elektrobusse aber nicht direkt vom ÖPNV-Unternehmen GdaÅ"skie Autobusy i Tramwaje (GAiT), das die Busse später betreiben soll, sondern von den Danziger Verkehrsbetrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
