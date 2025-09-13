© Foto: adobe.stock.com

Kommt es in der nächsten Handelswoche zum ultimativen Preisknall bei Silber. Die letzten Handelstage könnten die Weichen dahingehend gestellt haben. Alles ist für den großen Showdown am Mittwoch vorbereitet.Gold und Silber eskalieren. Kupfer noch mit angezogener Handbremse In den letzten Tagen bot sich im Metallbereich das gewohnte Bild. Gold und Silber haussieren. Gold ist auf dem besten Weg, in Richtung 4.000 US-Dollar durchzulaufen. Doch im Schatten von Gold entwickelt sich etwas. Silber löste sich eindrucksvoll von den 40 US-Dollar. Ein anderes Bild bietet sich hingegen bei Kupfer. Kupfer ist zwar bemüht, neues Momentum aufzubauen, wirkt dabei aber noch gehemmt. Silber in angespannter …