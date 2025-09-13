Rater:innen sind das Rückgrat von KI-Chatbots wie Gemini. Sie überprüfen die Inhalte, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Der Job ist allerdings oft mit niedrigen Löhnen und hohem Zeitdruck verbunden. KI-Modelle werden immer besser - auch dank der Menschen, die die KI-Inhalte sichten und bewerten. Wie The Guardian berichtet, beschäftigt Google Subunternehmen, deren Mitarbeiter:innen unter großem Zeitdruck Antworten von Gemini überprüfen müssen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n