FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Tim Rokossa fasste in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Eindrücke von einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Automesse IAA zusammen. Der Autobauer habe betont, dass die 2023 eingeführte Strategie weiterhin auf gutem Kurs sei. Zahlreiche neue Modelle seien in der Pipeline und dürften in den kommenden Jahren für eine solide Produktdynamik sorgen. Kostensenkungen sollten zur Steigerung des Gewinns und des Cashflows beitragen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 07:50 / CET



ISIN: DE0007664039





