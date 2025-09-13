Osnabrück (ots) -Der Magier Chris Ehrlich bekennt sich zu "Marotten" zu denen gehört, dass er gelegentlich seine Crew-Mitglieder maßregelt. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) sagte er: "Wenn die Leute aus unserer Crew rauchen - und das tun natürlich viele - dann bin ich der, der sie immer wieder anspricht und fragt: 'Mensch, überleg doch noch mal, ist das gut für deine Gesundheit?'"Auch vor seinem Bruder Andreas machen diese "Eigenheiten" nicht halt. Für Auftritte lege Chris Andreas persönlich die Klamotten zurecht, "weil das sonst katastrophal in die Hose gehen würde", sagte Chris Ehrlich der NOZ. Eitel sei er jedoch nur auf der Bühne: "Privat bin ich, ich will nicht sagen, anspruchslos, aber da laufe ich vielleicht auch mal in Sandalen herum. Aber ohne Socken!".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6116986