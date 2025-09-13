© Foto: Efren Landaos - Sipa USAJPMorgan warnt: Vier neue Meme-Aktien locken Kleinanleger und Short-Seller zugleich. Droht der nächste Short-Squeeze nach GameStop & Co.? Das sind die Kandidaten.Die Wall Street zittert vor einer neuen Welle von Meme-Aktien. Laut einer aktuellen Analyse von JPMorgan stehen gleich vier Werte im Fokus von Kleinanlegern und Hedgefonds, was einen explosiven Cocktail für abrupte Kursbewegungen darstellt. Im Mittelpunkt stehen Hims & Hers Health, ImmunityBio, Rocket Companies und SoundHound AI. Alle vier Aktien sorgen derzeit für heiße Diskussionen in den sozialen Netzwerken.Während Privatanleger massiv zukaufen, wetten Hedgefonds mit hohen Short-Positionen auf fallende Kurse. "Diese …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE