Ethereum-Analyse: Bereitet sich ETH auf eine historische Rallye vor?

Ethereum entwickelt sich derzeit zum Favoriten vieler Krypto-Investoren. Während sich zahlreiche andere Coins in harten Korrekturen befinden, notiert der ETH-Kurs nur knapp unter seinem Allzeithoch, das erstmals seit 2021 am 24. August markiert wurde. Aus charttechnischer Sicht erscheint ein neuer Durchbruch auf ein erneutes Allzeithoch noch im September trotz der typischen saisonalen Schwäche extrem wahrscheinlich.

Starke Performance und technische Indikatoren deuten auf weiteres Wachstum hin

Seit seinem Tiefpunkt im April ist der Ethereum-Kurs um mehr als 220 Prozent angestiegen und hat damit die wohl beeindruckendste Rallye aller großen Kryptowährungen hingelegt. Diese Performance ist besonders bemerkenswert, da Ethereum im Vergleich zu Bitcoin in den letzten beiden Jahren eher schwächelte. Der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung hat dabei einen starken Aufwärtstrend gebildet, der sich mit zunehmendem Momentum fortzusetzen scheint.

Die technischen Indikatoren unterstützen diese bullishe Entwicklung. Ethereum notiert nicht nur über der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie, sondern auch der sich vergrößernde Abstand zwischen beiden Linien zeigt, dass das Momentum derzeit ansteigt. Diese charttechnische Konstellation bildet eine solide Grundlage für weitere Kursgewinne und deutet auf eine anhaltende Stärke des Trends hin.

Charttechnik projiziert Kursziel von 6.000 Dollar für Ethereum

Die Charttechnik liefert interessante Anhaltspunkte für ein mögliches neues Kursziel von Ethereum. Durch die Analyse des letzten Bewegungsastes eines großen Aufwärtstrends lässt sich ein potentielles Kursziel ermitteln. Der letzte Bewegungsast von Anfang bis Ende August umfasste knapp 50 Prozent, weshalb eine ähnliche Bewegung für den nächsten Abschnitt wahrscheinlich erscheint.

Unter diesen Voraussetzungen läge das Kursziel von Ethereum derzeit oberhalb von 6.000 Dollar. Eine solche Entwicklung würde den optimalen Nährboden für eine starke Altcoin-Season bilden, von der auch innovative Projekte wie Snorter ($SNORT) profitieren könnten. Die erwartete Ethereum-Rallye könnte somit als Katalysator für den gesamten Altcoin-Markt fungieren.

Snorter Presale bietet Schutz vor Scam-Coins in der Altcoin-Season

Die Altcoin-Season zeichnet sich durch zwei charakteristische Eigenschaften aus: Einerseits erzielen zahlreiche Projekte enorme Renditen, wodurch Anleger mit kleinem Kapital große Summen verdienen können. Andererseits werden vermehrt Scam-Coins gelauncht, um Anlegern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Snorter könnte diese Gefahr jedoch deutlich reduzieren.

Mit Snorter kommt ein Trading Bot auf den Markt, der in den Telegram-Messenger integriert ist und Scam-Projekte mit hoher Trefferquote ausfiltert. Der Bot analysiert Smart Contract Codes, bevor ein Trade durchgeführt wird, und die Bedienung über den Telegram-Messenger ist deutlich einfacher als die Interaktion mit dezentralen Kryptobörsen. Der $SNORT-Token ist derzeit im Vorverkauf erhältlich und die Nachfrage ist bereits enorm. Analysten vermuten, dass der Kurs nach dem Handelsstart an den Börsen schnell um mehr als das 10-fache steigen könnte, da sich der Trading Bot aufgrund seiner praktischen Funktionen und niedrigen Gebühren schnell am Markt durchsetzen dürfte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.