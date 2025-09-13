Bitcoin-Prognose: Prominente Experten sehen Kurs bei einer Million Dollar

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich deutlich aufgehellt. Während noch vor wenigen Tagen ein massiver Crash befürchtet wurde, dominieren nun wieder bullishe Prognosen das Marktgeschehen. Bitcoin bewegt sich erneut auf sein Allzeithoch zu, und immer mehr Experten trauen der digitalen Leitwährung eine weitere Vervielfachung des Kurses zu.

Cameron Winklevoss prognostiziert Million-Dollar-Marke für Bitcoin

Auf den ersten Blick könnte man annehmen, Bitcoin habe bereits den Großteil seiner Kursrallye absolviert. Schließlich stieg der Preis innerhalb von 15 Jahren von Bruchteilen eines Cents auf über 100.000 Dollar. Cameron Winklevoss sieht dies jedoch lediglich als Auftakt zu einer noch größeren Entwicklung.

Die Winklevoss-Zwillinge erlangten durch ihren Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg um die Gründung von Facebook Bekanntheit. Aus dem damaligen Vergleich erhielten sie 65 Millionen US-Dollar, die sie teilweise frühzeitig in Bitcoin investierten. Diese Entscheidung machte die Brüder nicht nur zu Milliardären, sondern auch zu prominenten Krypto-Unternehmern und Gründern der Kryptobörse Gemini. Cameron Winklevoss hält einen Bitcoin-Kurs von 1 Million US-Dollar für durchaus realistisch und unterstreicht diesen Optimismus mit konkreten Investitionen.

Weitere prominente Stimmen unterstützen Millionen-Dollar-Prognosen

Cameron Winklevoss steht mit seiner bullishen Einschätzung nicht allein da. Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, zählt ebenfalls zu den überzeugtesten Bitcoin-Bullen am Markt. Er sieht die Kryptowährung in naher Zukunft bei über 1 Million US-Dollar und investiert kontinuierlich Milliardenbeträge in den digitalen Vermögenswert.

Saylors Langzeitprognose ist sogar noch optimistischer: In 20 Jahren erwartet er einen Bitcoin-Kurs von mehr als 10 Millionen Dollar. Damit wächst die Liste prominenter Stimmen, die der größten Kryptowährung der Welt eine Verzehnfachung zutrauen. Noch höhere Renditen halten Analysten allerdings beim neuen Bitcoin Hyper ($HYPER) für möglich, der erst am Anfang seiner Entwicklung steht.

Bitcoin Hyper Presale lockt mit innovativer Layer-2-Lösung

Während Bitcoin möglicherweise in den kommenden Jahren die Marke von 1 Million Dollar erreicht, sehen viele Experten bei Bitcoin Hyper Chancen auf einen 10- bis 20-fachen Anstieg innerhalb deutlich kürzerer Zeit. Der Grund liegt in der innovativen Layer-2-Lösung, die das Projekt entwickelt hat.

Die sogenannte Hyper Chain soll Bitcoin mit Eigenschaften ausstatten, die bislang nur moderne Blockchains wie Solana oder Ethereum bieten können. Dazu gehören schnelle, günstige Transaktionen sowie Zugang zu DeFi-Anwendungen. Nutzer könnten künftig Zinsen auf ihre Bitcoin verdienen, etwa durch Staking oder Lending. Die Nachfrage nach dem neuen Altcoin ist bereits enorm: Aktuell ist der $HYPER-Token im Vorverkauf erhältlich und bereits über 15 Millionen Dollar wurden investiert, noch vor dem Börsenlisting. Analysten halten eine Kursexplosion um mehrere Tausend Prozent nach dem Börsenstart für möglich, insbesondere wenn sich die Hyper Chain als Standardlösung für Bitcoin-DeFi etabliert.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.