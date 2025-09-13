ChatGPT-Prognose Bitcoin Hyper 2025

Bitcoin Hyper hat für Aufsehen gesorgt, da es den Anspruch für sich erhebt, die erste echte Layer-2 für Bitcoin zu sein, welche die Sicherheit der Basischain mit der Leistungsfähigkeit der Solana Virtual Machine verbindet. Was bei einem Investment in den HYPER-Coin alles berücksichtigt werden sollte, erfahren Sie jetzt in der ChatGPT-Prognose für Bitcoin Hyper 2025.

Kurzübersicht

Status: Presale-Projekt für einen ERC-20-Token auf Ethereum mit 21 Mrd. HYPER Coins und Audits, aber bisher ohne Mainnet

Presale-Projekt für einen ERC-20-Token auf Ethereum mit 21 Mrd. HYPER Coins und Audits, aber bisher ohne Mainnet Finanzierung: Aktuell 15,56 Mio. USD über öffentliche Finanzierung ohne VCs

Aktuell 15,56 Mio. USD über öffentliche Finanzierung ohne VCs Narrativ: Bitcoin-L2 mit SVM und Bitcoin-Settlement

Bitcoin-L2 mit SVM und Bitcoin-Settlement Risiken: Wenige On-Chain-Halter und Sorgen über neues Projekt

Wenige On-Chain-Halter und Sorgen über neues Projekt Szenarien bis Ende 2026: Bear -15 % bis +133 %, Base 286 % bis 1.450 % und Bull 1450 % bis 6.103 %

Was ist Bitcoin Hyper?

Bei Bitcoin Hyper (Ticker: HYPER) handelt es sich um einen ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain, von dem es maximal 21.000.000.000 Coins geben wird. Der Code wurde von SpyWolf-Audit am 10. Juni dieses Jahres überprüft und es gibt keine Mint-Funktion, 0 % Transfer-Steuer und Burn-Funktion.

Das Projekt bewirbt sich als die erste Bitcoin-Layer-2 mit schneller und günstiger Abwicklung, was jedoch noch nicht durch ein Mainnet belegt wurde. Es sollte auch nicht mit Hyperliquid (HYPE) und einem anderen HYPER-Token auf Solana verwechselt werden, da dies andere Projekte sind.

Warum ist Bitcoin Hyper nun vielversprechend?

Das Versprechen von Bitcoin Hyper mit schnellen und günstigen Transaktionen durch die Ausführung mit der SVM (Solana Virtual Machine) und dem Settlement auf Bitcoin verspricht einen Mix aus Performance und Sicherheit. Bisher handelt es sich dabei jedoch hauptsächlich Behauptungen, denen noch echte Entwicklungen folgen müssen.

Bitcoin Hyper konnte bisher schon mehr als 15 Mio. USD einwerben. Mit diesen Mitteln kann leichter für Aufmerksamkeit und Listungen gesorgt werden, auch wenn es keine Garantie für ein Product-Market-Fit gibt.

Die limitierte Gesamtversorgung von 21 Mrd. HYPER-Coins mit Burnings wirkt sich unterstützend auf den Token aus. Diese sollen laut CoinCarp zu 30 % für Treasury, zu 30 % für Entwicklung, zu 25 % für Marketing, zu 10 % für Listungen und zu 5 % für Belohnungen verwendet werden. Bei der Markteinführung ist ein Vesting-Druck zu erwarten.

Bitcoin-Hyper-Prognosen

Preisspannen für HYPER-Prognoseziele in nächsten Jahren | Quelle: ChatGPT

Bisher gibt es noch keine belastbaren Daten bezüglich des Umsatzes, der Gebühreneinnahmen oder des TVL. Daher werden die folgenden Prognosen basierend auf unterschiedlichen HYPER-Prognosen aus dem Internet gemacht. Diese gehen meist davon aus, dass er schnell von den Börsen eingeführt wird.

Jedoch sollte beachtet werden, dass die Vesting-Zeiträume nicht vollends geklärt sind und es somit in kurzer Zeit zu einem hohen Verkaufsdruck kommen kann. Außerdem erwarten die Analysten, dass die Veröffentlichung des Mainnets fehlerfrei geschehen wird. Zwar gibt es schon mehrere Entwicklungsfortschritte zu berichten, jedoch wird noch auf das Release gewartet.

Bären-Szenario

Sollte es zu Verzögerungen des Mainnet-Launches kommen, große Börsenlistungen ausbleiben oder nur ein schwaches Wachstum von wichtigen On-Chain-Daten wie Nutzer und TVL beobachtet werden, ist eher mit einer schlechten Entwicklung zu rechnen. Gleiches gilt für einen hohen Wettbewerb, eine schwache Kommunikation und einen Vesting-Druck. Bis Ende 2025 sind dann Kurse von 0,01 bis 0,03 USD (-14,7 % bis 132,6 %) zu erwarten.

Basis-Szenario

Sofern Bitcoin Hyper ein paar Listungen von mittelgroßen Kryptobörsen, eine funktionierende Bridge oder dApps, eine moderate Nutzeradoption, ein funktionierendes Marketing vorweisen hat und technische Pannen vermeidet, sind in den Jahren 2025/2026 durchschnittliche Preisanstiege bis auf 0,05 bis 0,20 USD (285,7 % bis 1,449,7 %) möglich.

Bullen-Szenario

Bei einer herausragenden Umsetzung mit einem stabilen Mainnet, einer sicheren Bridge und vielen aktiven Nutzern werden gute Grundlagen für ein Bullen-Szenario geschaffen. Aber auch Partnerschaften, Listungen, ein bullisches Marktumfeld und die Community-Unterstützung können die Chancen dafür vergrößern. Dann wären bis 2027/2028 HYPER-Kurse von 0,20 bis 0,80 USD (1.449,7 % bis 6.103,4 %) denkbar, wobei manche sogar von mehr als 1 USD (7.651,7 %) ausgehen.

Gesamtbewertung für Bitcoin Hyper

Sofern Bitcoin Hyper liefern kann, bietet das Narrative mit einer schnellen BTC-Layer-2 mit SVM-Performanz Fantasie. Noch dominieren Berichte und es wurde das Mainnet bisher nicht veröffentlicht. Für Investoren stellt HYPER daher vorerst einen spekulativen Satelliten dar, dessen Portfolio-Position in Abhängigkeit zu den Meilenstein-Nachweisen abgestimmt werden sollte.

Noch befindet sich das Bitcoin Hyper im Vorverkauf, in dem der HYPER-Token für die nächsten 17 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,012905 USD erhältlich ist. Angesichts der schrittweisen Preiserhöhungen erhalten die frühen Anleger höhere Buchgewinne, was auch auf die Staking-Rendite zutrifft, die in der Regel über die Zeit abnimmt. Somit kann das Chance-Risiko-Verhältnis verbessert werden.

