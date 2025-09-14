6 % aller BTC: Unternehmen investieren 22 % der Gewinne und 3x mehr

Beeindruckend ist die Bitcoin-Adoption der Unternehmen, die mittlerweile zu einer der kaufkräftigsten Investorengruppen gehören. Was die jüngsten Zahlen alles Spannendes offenbaren, erfahren Sie jetzt im folgenden Beitrag im Detail.

Unternehmen kaufen immer schneller Bitcoin

Laut den Angaben des neuen River Business Bitcoin Report 2025 sollen die Bitcoin-Bestände der Unternehmen mittlerweile auf einen Anteil von 6,2 % der Gesamtversorgung kommen, was rund 1,3 Mio. BTC entspricht.

Zudem hat sich ihre Akkumulationsgeschwindigkeit beschleunigt. So haben sie in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits BTC für umgerechnet 12,5 Mrd. USD mehr erworben, als es noch 2024 der Fall war.

Im Jahr 2021 hielten die Unternehmen Bitcoins im Wert von 5,7 Mrd. USD. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 31,0 Mrd. USD. Im August 2025 kamen sie dann bereits auf 43,5 Mrd. USD, womit es bis Jahresende hochgerechnet 66,9 Mrd. USD sind.

Imagine if gold miners would do this with gold. https://t.co/kzGepowBR1 - Jeff (@AtomicEl79) September 13, 2025

Demnach hätte sich der Bitcoin-Bestand der Unternehmen innerhalb nur eines Jahres verdreifacht. Zudem macht er bereits jetzt einen großen Anteil der Gesamtversorgung aus, wobei in nächster Zeit sogar noch mehr zu erwarten ist.

Denn bisher hält erst ein geringer Anteil von 0,3 % der öffentlichen Unternehmen Bitcoins. Jedoch ist in der nächsten Zukunft zu erwarten, dass noch deutlich mehr hinzukommen, welche die Kurse unterstützen.

Das sind die Auswirkungen der BTC-Käufe der Unternehmen

Bei einer Umfrage von EY 59 % haben der befragten institutionellen Investoren angegeben, dass sie 5 % ihres AUMs in Kryptowährungen investieren wollen. Zudem haben laut Deloitte 15 % der befragten Finanzchefs Offenheit gegenüber digitalen Assets gezeigt.

In diesem Jahr wurden von den Unternehmen täglich durchschnittlich 1.755 BTC erworben, während seit dem Halving im April 2024 nur noch 3,125 BTC pro Block und somit rund 450 BTC pro Tag geschürft werden. Damit haben also die Käufe der Unternehmen die Schürfmenge bereits um den Faktor 3,9x übertroffen.

Bitcoin Exchange Reserves keep dropping



Down from 3.3M BTC in early 2023 to just 2.4M BTC now.



Each drop in reserves has been followed by price surges (BTC now at $111K).



This reflects:

Supply moving off exchanges into cold storage (HODL).

Growing long-term… pic.twitter.com/kJr3psx18O - Ghanem Alrawenet.eth (@alrawenet) September 7, 2025

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Bitcoin-Bestände der Börsen schnell schwinden. So haben sie sich seit November 2024 von rund 3,02 Mio. BTC auf mittlerweile 2,38 Mio. BTC verringert, was eine Reduktion um 21,2 % entspricht. Somit sind also nur noch 11,3 % der Gesamtversorgung der 21 Mio. BTC über die Börsen verfügbar.

Sofern diese weiter schwinden, ist mit einem Angebotsschock zu rechnen, der schnell für explodierende Preise sorgen kann. Auch wenn es sicherlich noch BTC auf dem Markt zur Verfügung geben wird, ist auf jeden Fall mit starken Auswirkungen zu rechnen. Zudem könnte ein Angebotsschock auch je nach Adoptionsgeschwindigkeit noch 3 bis 4 Jahre in Anspruch nehmen.

Kaufgeschwindigkeit kann sich bald deutlich beschleunigen

Bei der Hochrechnung des Angebotsschock wurde jedoch noch nicht die Variable der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper berücksichtigt. Denn durch diese sollen die beschränkenden Limitierungen der Basischain überwunden werden, wie eine geringe Geschwindigkeit, hohe Gebühren, eine niedrige Bandbreite und mangelnde Programmierbarkeit.

Stattdessen soll eine Fusion zwischen den Blockchains von Bitcoin und Solana erfolgen. Dabei übernimmt die SVM (Solana Virtual Machine) die Ausführung und die Bitcoin-Basischain das Settlement. Auf diese Wiese soll für eine hervorragende Performance bei gleichzeitig hoher Sicherheit gesorgt werden.

Außerdem lassen sich in dem Ökosystem eigene Anwendungen hochladen, wobei auch schnelle Migrationsmöglichkeiten für Solana-native dApps zur Verfügung gestellt werden sollen. Zusammen mit den anderen Förderungen für Entwicklerteams wie Tools, Finanzhilfe, Netzwerkeffekte und mehr kann für eine schnelle Adoption gesorgt werden.

Bereits im vierten Quartal dieses Jahres wird das Mainnet voraussichtlich gelauncht. Dann sollen schon die ersten Kooperationen mit anderen Entwicklern erfolgen. Dann kann die hohe Liquidität von Bitcoin genutzt werden, die mittlerweile auf 2,3 Bio. USD kommt und vorwiegend passiv als Wertspeicher verwahrt wird.

Sobald die Mittel in die Finanzierung weitere Presales, die Börsen-Liquidität für passive Einkommen oder die Zahlung von Gebühren und mehr verwendet werden, erhält Bitcoin einen größeren Nutzen und daher auch Wert. So lassen sich auf diese Weise etwa zusätzliche Renditen erzielen, welche BTC noch profitabler machen.

Daher wollten sich viele die Chance nicht entgehen lassen, dass Bitcoin über den HYPER-Coin, der für die Gebühren benötigt wird, zahlreiche Sektoren erobert, die in den nächsten fünf Jahren schon auf mehrere Billionen US-Dollar kommen sollen. Daher könnte sich in Investment in Bitcoin Hyper besonders rentieren.

Noch kann der HYPER-Token über den Vorverkauf nach einer Finanzierungssumme von 15,6 Mio. USD in der aktuellen Phase für 0,012905 USD erworben werden. Zudem können ihn langfristig orientierte Anleger in einem Staking-Pool deponieren, um den Bestand mit einer jährlichen Rendite von dynamischen 72 % zu maximieren.

