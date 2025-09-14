Aus einem kleinen Datenbankspezialisten ist ein globaler Tech-Gigant geworden: Oracle überzeugt heute mit starken Prognosen und einer heißen Kursrally. Wer früh eingestiegen ist, hat eine wahre Traumrendite erzielt. DER AKTIONÄR verrät, wie viel seit dem IPO vor fast 40 Jahren aus 1.000 Euro geworden wäre.In den1980er-Jahren war Oracle noch ein vergleichsweise kleines Softwareunternehmen (Marketcap: 220 Millionen Dollar/heute über 860 Milliarden Dollar), das sich auf Datenbanken spezialisiert hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär