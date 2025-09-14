© Foto: ChatGPT - OpenAI

55.157 Prozent Rendite in 30 Jahren mit einer Aktie aus der "Old Economy"? Was unrealistisch klingt, ist eine Tatsache. Eine Erfolgsgeschichte im US-Einzelhandel, die Anlegern fette Gewinne bescherte. Die Hintergründe. Wer hätte das gedacht? Während klassische Kaufhausketten wie J. C. Penney und Modeketten wie Forever 21 von Amazons Online-Dominanz zerschmettert wurden, hat sich Ross Stores zur wohl größten Überlebensgeschichte im US-Einzelhandel entwickelt - und ist zu einer Geldmaschine für Anleger geworden. Seit 30 Jahren trotzt der Off-Price-Händler, der für seine Schnäppchenläden "Ross Dress for Less" bekannt ist, allen Untergangsszenarien. Das Ergebnis ist atemberaubend: Wer 1995 …