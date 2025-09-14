Die traditionsreiche Herrenparfümmarke ARAMIS hat auf der New York Fashion Week offiziell ihren neuen Duft Intuition mit dem globalen Markenbotschafter Dwyane Wade vorgestellt.

ARAMIS Global Ambassador, Dwyane Wade, attends Brand's NYFW Pop-Up at The High Line (Courtesy of BFA)

Die Feierlichkeiten begannen mit einem immersiven Pop-up-Event auf der berühmten High Line in New York City, wo die Gäste die Geschichte hinter dem Duft durch Gerüche, Klänge und Design erkunden konnten. Dwyane Wade erschien persönlich bei der interaktiven Veranstaltung, begleitet von seiner Frau, der Schauspielerin Gabrielle Union.

Später am Nachmittag nahm Wade an einem vertraulichen Gespräch über Körperpflege, Düfte und moderne Männlichkeit bei Bloomingdale's in der 59th Street teil. Zu der von Mike Muse moderierten Gesprächsrunde gehörte auch Donato Smith, Wades langjähriger Friseur und Freund. Die Top-Kunden von Bloomingdale's hatten die Gelegenheit, Dwyane Wade persönlich kennenzulernen, der sich von einem der erfolgreichsten Shooting Guards aller Zeiten zu einem hoch angesehenen Produzenten, Philanthropen, Fürsprecher und Unternehmer entwickelt hat.

Über ARAMIS

Im Jahre 1963 wurde ARAMIS von Estée Lauder, einer wegweisenden Unternehmerin und visionären Gründerin ihres gleichnamigen Kosmetikunternehmens, als elegantestes Herrenparfüm der Welt kreiert. Raffiniert und unverwechselbar, mit einer klassischen Männlichkeit und zeitlosen Eleganz, war ARAMIS der erste prestigeträchtige Herrenduft, der weltweit in Kaufhäusern vertrieben wurde und schnell zu einem Branchenführer in der Kategorie Herrenparfüms und Pflegeprodukte aufstieg. Heute wird der Duft von ARAMIS für eine neue Generation neu belebt und neu ersonnen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies, Inc. ist ein weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer von hochwertigen Produkten aus den Bereichen Hautpflege, Make-up, Düfte und Haarpflege. Das Unternehmen ist weltweit für seine Luxus- und Prestigemarken bekannt. Seine Produkte werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen vertrieben wie: Estée Lauder, ARAMIS, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die DECIEM-Markenfamilie, darunter The Ordinary und NIOD, sowie BALMAIN Beauty.

