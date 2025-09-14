© Foto: Unsplash

Diese Unternehmen haben es auf die Liste der Buyback-Champions von Goldman Sachs geschafft.An erster Stelle steht Dialysedienstleister DaVita Inc. Die Aktie hat im letzten Jahrzent einen jährlichen Rückgang von 9 Prozent pro Jahr erlebt. DaVita hat regelmäßig Aktien zurückgekauft, was zu einem Rückgang der ausstehenden Aktien geführt hat. Auch das Wachstum im Bereich der Dialysedienste trug dazu bei, dass die Aktie attraktiver wurde. Das Unternehmen hat noch 75.943 Millionen ausstehende Aktien, 13,03 Prozent weniger als im Vorjahr. Als nächstes folgt Apple. Dessen Rückkäufe haben dazu beigetragen, dass das Unternehmen seine Aktienzahl extrem reduziert hat, was zu einem Anstieg des Gewinns …