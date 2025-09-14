Der Wettbewerb um die Zukunft der Mobilität spitzt sich zu - und Google-Tochter Waymo sammelt überraschend Rückenwind von prominenter Seite. Ross Gerber, bekannter Tesla-Investor und Chef des Finanzunternehmens Gerber Kawasaki, testete in Los Angeles eine Waymo-Fahrt - und zog ein ausgesprochen positives Fazit."Ich gebe dem Ganzen ein A", schrieb Gerber dieser Tage auf X nach einer 42-minütigen Tour durch Hollywood, Beverly Hills und den Pacific Palisades. Der Wagen habe "selbst drei schwierige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
