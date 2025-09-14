Weimar (ots) -Die Gewinnerinnen und Gewinner des bundesweiten ARD Kultur Creators Wettbewerbs "Make it real" stehen fest. Beim Finale am Freitagabend, 12. September, im Garagen-Campus Chemnitz wurden die drei kreativsten Reels zum Thema "Wandel" und der Publikumspreis ausgezeichnet. Eine Fachjury hatte die Top 3 zuvor aus knapp 100 Einreichungen ausgewählt. Die preisgekrönten Videos sowie die Top 30 Clips sind jetzt auf ardkultur.de/creators (https://www.ardkultur.de/ard-kultur-creators/ard-kultur-creators-wettbewerb-make-it-real-100) zu sehen.Den 1. Platz sicherte sich der 29-jährige Filmemacher Mikko Beste aus Köln mit "Bilder im Umbruch - Vom Wandel gezeichnet". Der Jury gefiel die "detailverliebte Bildgestaltung, die Kombination klassischer Kunstmotive mit moderner Animation und die Dynamik, die auch beim wiederholten Ansehen Neues entdecken lässt".Auf Platz 2 kam Vincent aus Chemnitz mit "as long as your heart beats". Das Video des 32-jährigen Grafikers zeigt den Wandel "als bewusste Entscheidung und positive Haltung" und verbindet handgezeichnete Elemente gelungen mit digitaler Animation.Der 3. Platz ging ebenfalls nach Köln an die 23-jährige Design-Studentin Anne Kleine Vennekate für "Unbemerkt unterwegs". Die Jury lobte die "raffinierte Collagetechnik", die urbane Räume in immer neuen Facetten sichtbar mache.Publikumspreis geht nach OffenbachLive vor Ort in Chemnitz konnte das Publikum für seinen Favoriten aus der Top 10 abstimmen. Die Wahl fiel auf den Clip "Zwei Welten - ein Gesicht" von Anne-Marie Daniel aus Offenbach. Das Video erzählt von der Erfahrung, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen - eine Reflexion über Identität und Selbstermächtigung.Juryvorsitzender Prof. Christian Zöllner (Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle) lobte die Vielfalt der Beiträge: "Die Einreichungen haben uns begeistert - vom künstlerischen Einfallsreichtum bis zum Engagement für Themen wie Gleichstellung, Mental Health oder Weltoffenheit." Zur Jury gehörten außerdem Jana Cebulla (Leitung MDR Kultur & Jugend), Billie Enders (Theaterpädagogin und Kulturvermittlerin aus Leipzig), Philipp Gladsome (Fotograf, "Blende & Beton") sowie Hoang Nguyen alias SubkoØne (DJ aus Chemnitz)."Mit unserem Wettbewerbsthema 'Wandel' haben wir bewusst an das Motto 'C the Unseen' der Kulturhauptstadt Chemnitz angeknüpft. Und mit dem Garagen-Campus Chemnitz hatten wir den perfekten Ort für unsere Preisverleihung - ein Ort, der für neue Räume, Stimmen und Netzwerke steht. Besonders freut mich, dass wir einen Chemnitzer unter den Preisträgern haben und damit auch die Kreativität der Gastgeberstadt sichtbar wird", sagt Bettina Kasten, ARD Kultur-Programmgeschäftsführerin über den erfolgreichen Wettbewerb.Begleitet wurde die Preisverleihung von Projektionen der besten Reels und Live-Sets der Chemnitzer DJs TØSCHE und SubkoØne.Die drei preisgekrönten Videos sowie die 30 kreativsten Clips gibt's jetzt auf ardkultur.de/creators (https://www.ardkultur.de/ard-kultur-creators/ard-kultur-creators-wettbewerb-make-it-real-100) zu sehen.Über den Creators-Wettbewerb und ARD KulturVon Ende Juni bis Anfang August 2025 hatte ARD Kultur bundesweit aufgerufen, Kurzvideos im Stil von Social-Media-Reels zum Thema "Wandel" einzureichen. Der Wettbewerb richtete sich gezielt an junge Kreative, die Social Media als künstlerisches Ausdrucksmittel nutzen. Im Fokus standen Kurzvideos im Stil von Reels (max. 1 bis 3 Minuten Länge) - mit dem Ziel, die nächste Generation von Storytellern sichtbar zu machen. Bereits 2022 gab es einen Creators-Wettbewerb als Auftaktprojekt von ARD Kultur, der bereits damals in der ersten Runde auf große Resonanz stieß.ARD Kultur ist die digitale Heimat für Kulturinteressierte, kuratiert auf ardkultur.de Inhalte aus der ARD-Mediathek und entwickelt gemeinsam mit den ARD-Medienhäusern innovative Produktionen. Darüber hinaus versteht sich ARD Kultur, das seinen Sitz in Weimar hat, als Netzwerk- und Dialogpartner für Kulturinstitutionen und die Kreativbranche. Die Federführung von ARD Kultur liegt beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).Pressekontakt:ARD Kultur, Kommunikation, Birgit Friedrich, E-Mail: birgit.friedrich@ardkultur.de, Telefon: 0172/3 58 12 82Christian Esser, Barbarella Entertainment, E-Mail: christian.esser@barbarella.de, Telefon: 0221/9 51 59 00Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6117171