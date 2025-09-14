München (ots) -COOFANDY, EKOUAER (https://www.amazon.de/stores/Ekouaer/page/C45E3998-4BCB-40B2-A8EB-3D7C39DFB54F?is_byline_deeplink=true&deeplink=C45E3998-4BCB-40B2-A8EB-3D7C39DFB54F&redirect_store_id=C45E3998-4BCB-40B2-A8EB-3D7C39DFB54F&lp_asin=B0C5XMQVF9&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_) und Zeagoo freuen sich, ihre Teilnahme am Oktoberfest 2025 in München bekannt zu geben. Im Rahmen dessen veranstalten die drei Modemarken gemeinsam ein besonderes Offline-Pop-up-Event in Kooperation mit dem Substanz Club - einer der bekanntesten Musikbars der Stadt.Die Veranstaltung findet vom 20. bis 22. September 2025 im Substanz Club statt, nur 700 Meter vom Haupteingang der Theresienwiese entfernt. Unter dem Motto "More Beer, More Bold, More You!" vereint das Event die traditionelle Feststimmung des Oktoberfests mit moderner Modekultur.Diese Zusammenarbeit markiert den ersten gemeinsamen Auftritt der Marken auf einem weltweit renommierten Kulturevent und unterstreicht ihr gemeinsames Ziel: modische Erlebnisse zu schaffen, die lokale Kultur, Community und Lifestyle miteinander verbinden. Durch die bewusste Verankerung in einem kulturell bedeutenden Kontext stärken COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo ihre Markenpräsenz auf dem europäischen Markt und definieren Mode im Rahmen kultureller Feste neu.Drei Marken - Drei ErlebniszonenDrei individuell gestaltete Markenzonen bieten Besuchern spielerische, interaktive Erlebnisse und machen die Markenidentitäten vor Ort erlebbar:COOFANDYGäste können sich beim stilvollen "Masskrugheben" versuchen, Retro-Fotospots nutzen und exklusive Giveaways erhalten - darunter 400 Stofftaschen, 1.200 Informationskarten und 150 Hüte (jeweils 50 pro Tag).EKOUAERDie "Blind Touch Challenge" lädt Besucher dazu ein, die besonders weichen Stoffe der Marke zu ertasten - eingebettet in eine gemütliche, festliche Atmosphäre. Verteilt werden 400 Taschen, 1.200 Karten und 90 Schlafmasken (30 pro Tag).ZeagooIn nur 30 Sekunden ein Festival-Outfit zusammenstellen und im Selfie-Frame posieren - wer mitmacht, hat die Chance auf 400 Taschen, 1.200 Karten und 100 Geschenkboxen (33 pro Tag).Insgesamt werden im Rahmen des dreitägigen Events über 3.600 gebrandete Geschenke verteilt - für unvergessliche Erinnerungen und reichlich Content zum Teilen.Von Streetstyle zu Social Media: Eine vernetzte MarkeninszenierungInfluencer:innen begleiten das Event im Substanz Club und teilen Live-Inhalte unter Hashtags wieBeerFashionClash, Oktoberfit und MünchenStyle - mit dem Ziel, Reichweite und Markenbindung zu steigern.Vom 10. September bis 10. Oktober 2025 bieten COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo außerdem 15-20 % Rabatt auf ausgewählte Artikel bei Amazon Deutschland und Großbritannien - und schaffen so eine Brücke zwischen Live-Erlebnis und digitalem Handel.Ausgewählte Key-Pieces der Marken werden im Rahmen der Aktion hervorgehoben - eine gelungene Verbindung aus Festtagsstimmung, Komfort und Stil.COOFANDY präsentiert z. B. die Stretch-Slip-on-Jeans (https://www.amazon.de/dp/B08MQ59HTJ) für Herren mit elastischem Bund und robustem Design - ideal für lange Festtage und entspannte Freizeitlooks. Das kurzärmelige Strick-Rollkragenshirt (https://www.amazon.de/dp/B0CYHH3NR6) verleiht traditionellen Outfits eine moderne Note - perfekt zum Layering oder als stilvoller Blickfang im Festzelt.EKOUAER bringt kuschelige Must-haves wie die langärmeligen Thermo-Tops für Damen (https://www.amazon.de/dp/B0D89S18VD?ref=myi_title_dp&th=1&psc=1), ideal zum Drunterziehen an frischen Oktoberfest-Morgen. Das V-Ausschnitt-Nachthemd mit Knopfleiste (https://www.amazon.de/dp/B0F7QFBTFX/ref=twister_B0D4M824D6?th=1&psc=1) sorgt für gemütliche Wohlfühlmomente nach einem langen Festtag.Zeagoo setzt auf bayerischen Charme mit der Spitzen-Dirndlbluse (https://www.amazon.de/dp/B0D14GHZ8N)mit halblangen Ärmeln - florale Spitze und Perlenknöpfe sorgen für einen klassisch-festlichen Look. Die kurzärmelige Dirndlbluse mit V-Ausschnitt kombiniert Vintage-Stickerei (https://www.amazon.de/dp/B0F89KL45M) mit schmeichelnder Passform - passend sowohl fürs Oktoberfest als auch für den Alltag.Blick in die ZukunftMit kreativen und teilbaren Momenten haben COOFANDY, EKOUAER und Zeagoo ihre Markenwerte erlebbar gemacht - authentisch, emotional und nahbar.Zukünftig werden sie weiterhin in interkulturelles Storytelling, erlebnisorientierten Handel und digital vernetzte Kampagnen investieren, um ihre Markenbindung plattformübergreifend und international zu stärken.Pressekontakt:Charlotte Liu, pr@coofandy.comOriginal-Content von: Coofandy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176035/6117203