Wochenausblick - Notenbanken im Fokus

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet ruhig, dennoch gibt's es aus China Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion.









Dienstag:



Am Dienstag werden aus Italien und Kanada Inflationsdaten veröffentlicht, aus Amerika kommen wichtige Daten zu den US-Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion. Großbritannien veröffentlicht Arbeitslosenzahlen.









Mittwoch:



Großbritannien veröffentlicht am Mittwoch den Verbraucherpreisindex, dieser wird mit Spannung erwartet, denn die letzten Inflationszahlen lagen deutlich über dem Ziel der Bank of England. Die Daten könnten auch Auswirkungen auf die Abstimmung über die Leitzinsen am Donnerstag haben.



Um 20 Uhr deutscher Zeit hält der FED-Vorsitzende Jerome Powell eine Rede zur Zinsentscheidung, in der er diese begründet. Anschließend folgt eine Fragerunde mit Journalistinnen und Journalisten. Dabei kommt es häufig zu spontanen Antworten, die mitunter starke Schwankungen an den Märkten auslösen können.



Von Unternehmensseite gibt es Quartalszahlen vom Nahrungsmittelherstellers General Mills und des Finanzdienstleisters Bullish, der kürzlich seinen IPO hatte.







Donnerstag:



Die Bank of England berichtet am Donnerstag über die geldpolitische Diskussion der Mitglieder der Bank of England. Der Bericht enthält das Abstimmungsergebnis zu den Leitzinsen und weiteren geldpolitischen Maßnahmen sowie Kommentare zur wirtschaftlichen und monetären Entwicklung. Darüber hinaus bietet der Bericht einen Überblick über die Konjunkturaussichten, die wichtige Hinweise auf künftige Abstimmungsergebnisse geben können. Quartalszahlen kommen vom Logistiker FedEx, dessen Aktie dieses Jahr rund 30 Prozent im Minus ist.











Freitag:



Und auch in Japan geht es am Freitag um Geldpolitik, denn dort wird die Zinsentscheidung der Bank of Japan verkündet. Zudem veröffentlicht die Bank eine Erklärung zur Geldpolitik. Darin informiert der Ausschuss über seine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage, die Ergebnisse der Abstimmung sowie darüber, ob Änderungen bei den Zinssätzen oder anderen geldpolitischen Maßnahmen vorgenommen werden sollen.







