Auf der IAA 2025 haben wir mit Dr. Markus Heyn, Geschäftsführer der Autosparte von Bosch, über die Zukunft des weltgrößten Automobilzulieferers, technologische Trends und politische Rahmenbedingungen gesprochen. Im electrive-Interview mit Chefredakteur Peter Schwierz betont er, dass es für Bosch nicht primär um Umsatzrankings der weltgrößten Zulieferer geht, sondern darum, langfristig "technologisch führend zu bleiben". Denn "als Technologie-Provider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net