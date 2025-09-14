Bitcoin-Experten erwarten Millionen-Dollar-Marke: Neue Prognosen sorgen für Aufsehen

Der Kryptomarkt zeigt wieder Stärke: Bitcoin ist auf 116.000 Dollar gestiegen, nachdem noch vor kurzem befürchtet wurde, dass die 100.000 Dollar Marke unterschritten werden könnte. Während einige Anleger bei diesem hohen Kurs zögern einzusteigen, sehen Experten dies erst als den Beginn einer größeren Rallye. Prominente Stimmen aus der Branche prognostizieren sogar eine Verzehnfachung des aktuellen Bitcoin-Kurses.

Winklevoss-Zwilling sieht Million-Dollar-Bitcoin

Cameron Winklevoss, bekannt durch den Rechtsstreit mit Mark Zuckerberg um die Facebook-Gründung, gehört zu den bullishsten Bitcoin-Experten. Die Winklevoss-Zwillinge erhielten damals 65 Millionen Dollar in einem Vergleich und investierten einen Teil dieses Kapitals als sehr frühe Unterstützer in Bitcoin. Diese Entscheidung erwies sich als goldrichtig und machte sie zu Milliardären.

Cameron ist nicht nur ein früher Bitcoin-Investor, sondern auch Mitgründer der Kryptobörse Gemini, die heute an die Börse gegangen ist. Seine Expertise in der Krypto-Branche ist daher unbestritten. Dass die Zwillinge wirklich an einen Bitcoin-Kurs von einer Million Dollar glauben, zeigen sie auch durch ihre kontinuierlichen Investitionen und ihr Engagement im Krypto-Sektor. Die Winklevoss-Zwillinge sind mit ihren bullishen Prognosen nicht allein - auch Milliardär Michael Saylor sieht Bitcoin schon in absehbarer Zeit bei über einer Million Dollar.

Bitcoin Hyper Presale lockt mit innovativer Layer-2-Lösung

Die Chancen stehen gut, dass Bitcoin in den nächsten Jahren tatsächlich auf über eine Million Dollar steigt und sich damit verzehnfacht. Beim neuen Projekt Bitcoin Hyper könnte eine solche Kursexplosion jedoch schon deutlich früher eintreten. Das liegt daran, dass Bitcoin Hyper eine Layer-2-Lösung entwickelt, die Bitcoin auf das nächste Level bringen soll.

Durch die Layer-2-Technologie sollen Transaktionen für Bitcoin-Halter schneller und günstiger werden. Gleichzeitig soll Bitcoin dadurch DeFi-fähig werden, sodass Anleger auf ihre Bitcoin Zinsen durch Staking, Lending oder weitere Anwendungen erhalten können - ähnlich wie bei neueren Coins wie Solana oder Ethereum. Das Konzept schlägt bereits hohe Wellen am Markt, wobei einige Analysten eine Kursexplosion von bis zu 5.000 Prozent für den HYPER-Token für möglich halten. Im Presale haben Anleger bereits über 15 Millionen Dollar investiert, was die bullishen Prognosen der Analysten bekräftigt.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.