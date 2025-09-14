US-Notenbank vor Zinssenkung: Bitcoin könnte von positiver Marktstimmung profitieren

Die Kryptomärkte zeigen deutliche Erholungstendenzen, und Bitcoin hat sich seit seinem Tiefpunkt Anfang September bereits um über 8 Prozent erholt. Während das Allzeithoch vom August noch rund 8 Prozent entfernt liegt, könnte eine erwartete Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche für zusätzlichen Auftrieb sorgen und Bitcoin auf neue Höchststände katapultieren.

JPMorgan prognostiziert moderate Fed-Zinssenkung

Die Beziehung zwischen der Federal Reserve und Präsident Donald Trump bleibt weiterhin angespannt. Trump hat Fed-Vorsitzenden Jerome Powell wiederholt kritisiert und sogar versucht, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, was jedoch von einem US-Gericht vorläufig gestoppt wurde. Trotz dieser politischen Spannungen erwarten Marktexperten eine pragmatische Geldpolitik in den kommenden Tagen.

Die Investmentbank JPMorgan rechnet mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte in der nächsten Woche, was bereits weitgehend in die Märkte eingepreist ist. Während einige Analysten sogar über eine aggressivere Senkung um 50 Basispunkte spekulieren, gilt dies angesichts Jerome Powells vorsichtiger Herangehensweise als unwahrscheinlich. Dennoch dürfte selbst eine moderate Zinssenkung von 0,25 Prozent ausreichen, um den Märkten neuen Schwung zu verleihen und Bitcoin über sein letztes Allzeithoch hinaus zu treiben.

Bitcoin Hyper positioniert sich optimal für Marktaufschwung

Bitcoin Hyper hat sich als vielversprechende Innovation im Krypto-Sektor etabliert und wird von Anlegern und Analysten gleichermaßen als bedeutendes Upgrade für Bitcoin betrachtet. Die Technologie ermöglicht erstmals durch eine eigene Layer-2-Lösung auf Solana-Basis schnelle und kostengünstige Transaktionen für Bitcoin-Halter. Besonders interessant ist dabei der Zugang zu Staking und DeFi-Anwendungen, der es Bitcoin-Investoren ermöglichen soll, auch mit der führenden Kryptowährung Zinsen zu erwirtschaften.

Der native Token HYPER befindet sich aktuell im Vorverkauf und bietet Investoren die Möglichkeit, von Anfang an an diesem innovativen Projekt teilzuhaben. Mit bereits über 15 Millionen Dollar investiertem Kapital zeigt sich das große Interesse der Anlegergemeinschaft. Analysten stufen Bitcoin Hyper aufgrund seiner technologischen Innovation und der positiven Marktresonanz als einen der wichtigsten Altcoins des Jahres ein, der besonders von der erwarteten positiven Entwicklung des Gesamtmarktes profitieren könnte.

