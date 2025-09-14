Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Serien exzessiv zu schauen, hat nicht zwingend etwas mit ungesunden Angewohnheiten zu tun. Stattdessen kann Binge Watching sogar das Wohlbefinden steigern. Binge Watching hat oft einen schlechten Ruf - aber wer eine ganze Staffel an nur einem Tag schaut, muss sich nicht schuldig fühlen. Wie Fast Company berichtet, zeigt eine Studie der University of Georgia, dass exzessives Serienschauen sogar Stress abbauen kann. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
