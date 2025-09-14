Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) -Die KI-gestützte Lösung erweitert die Suchfunktionen und verbessert die BenutzerfreundlichkeitCAS, eine Abteilung der American Chemical Society, die sich auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert hat, gibt die Einführung von CAS IP Finder, powered by STN, bekannt. Diese neue Lösung für die Suche nach geistigem Eigentum baut auf der bewährten Grundlage von CAS STNext® auf, der führenden wissenschaftlichen IP-Informationsplattform für präzise Suchanfragen auf Expertenniveau in wissenschaftlichen und patentrechtlichen Datenbanken. CAS STNext unterstützt Fachleute auf dem Gebiet des geistigen Eigentums mit fortschrittlichen Funktionen und verbindet Nutzer mit einer umfassenden Sammlung globaler Datenbanken, von Wissenschaftlern kuratierten Inhalten und Patentinformationen mit präzisen Such- und Analysewerkzeugen.CAS IP Finder führt KI-gestützte Funktionen und erweiterte Inhalte ein, um die präzise Suche für größere Teams zugänglicher zu machen. Die Lösung kommt im Herbst 2025 auf den Markt, weitere Funktionen werden folgen. CAS IP Finder wurde entwickelt, um den sich wandelnden Suchanforderungen von Unternehmen im Bereich geistiges Eigentum gerecht zu werden. Unternehmen können damit schneller Erkenntnisse gewinnen, Risiken reduzieren und fundierte Entscheidungen treffen.Die Zahl der Patente nimmt kontinuierlich zu, wissenschaftliche Disziplinen sind zunehmend miteinander verflochten, und komplexe Themenbereiche erschweren die Patentrecherche. Nutzer von Tools zur Recherche nach geistigem Eigentum mussten bisher zwischen umfassenden und benutzerfreundlichen Lösungen wählen, was zu Risiken wie übersehenem älteren Stand der Technik, Rechtsstreitigkeiten und Investitionen in nicht patentierbare Technologien führte. CAS IP Finder macht diesen Kompromiss überflüssig, da Benutzer aller Erfahrungsniveaus über benutzerfreundliche Zugangspunkte zu tiefergehenden Inhalten und präzisen Suchwerkzeugen gelangen."Wir haben CAS IP Finder entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach intuitiveren, leistungsstarken Suchwerkzeugen im Bereich des geistigen Eigentums gerecht zu werden", erklärte Tim Wahlberg, Produktvorstand bei CAS. "Durch die Integration KI-gestützter Funktionen und die Erweiterung des Zugriffs auf kuratierte Inhalte ermöglichen wir es einem breiteren Spektrum von Teams im gesamten Unternehmen, qualitativ hochwertige Suchvorgänge durchzuführen, Erkenntnisse schneller zu gewinnen und effektiver zusammenzuarbeiten."CAS IP Finder bietet Funktionen, die eine hochwertige Suche und Analyse von geistigem Eigentum unterstützen:- Integrierter Zugang zu mehr als 100 wissenschaftlichen, patentbezogenen und nicht patentbezogenen Literaturdatenbanken.- Erweiterte Inhalte auf dem Gebiet der Biowissenschaften, einschließlich SAR-, ADME- und Toxizitätsdaten.- Flexible Suchpfade, einschließlich Befehlszeile für mehrere Dateien, Point-and-Click-Abfrage-Generator, erstklassige Struktursuche und KI-gestützte explorative Suche.- Neue Analyse- und Visualisierungswerkzeuge.- Verbesserte Berichtsfunktionen für die gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit.Diese Verbesserungen unterstützen eine Vielzahl von Fachleuten, darunter IP-Experten, Patentanwälte, Unternehmensstrategen und Führungskräfte/Wissenschaftler im Bereich Forschung und Entwicklung, indem sie die präzise Suche im gesamten Unternehmen intuitiver und zugänglicher machen."Da wissenschaftliche Daten und Patentdaten immer komplexer, umfangreicher und globaler werden, benötigen Unternehmen umfassende Lösungen für die IP-Recherche, um erfolgreich zu sein. CAS IP Finder bietet einen vollständigen Überblick über die IP-Landschaft und macht hochwertige Erkenntnisse für mehr Nutzer zugänglich, was fundierte Entscheidungen, geringere Risiken und schnellere Innovationen ermöglicht", erklärte Manuel Guzman, Vorsitzender von CAS.Weitere Informationen zum CAS IP Finder finden Sie unter CAS IP Finder (https://www.cas.org/solutions/stn-ip-protection-suite/ip-finder).Informationen zu CASCAS verbindet wissenschaftliches Wissen aus aller Welt, um bahnbrechende Fortschritte zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir unterstützen globale Innovatoren dabei, sich effizient in der komplexen Datenlandschaft von heute zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses fundierte Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. CAS IP Finder bietet eine KI-gestützte Präzisionssuche, erweiterte biowissenschaftliche Daten und intuitive Tools für fundierte Entscheidungen und beschleunigte Innovationen.