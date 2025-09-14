© Foto: picture alliance / PhotoshotUS-Daten zeigen: Einkommen steigen nur minimal, doch Mieten, Kredite und Schulden fressen alles auf. Millionen Amerikaner fühlen sich ausgelaugt - und die Angst vor Altersarmut wächst.Die jüngsten Daten des US-Statistikamts zeigen ein zwiespältiges Bild: Zwar stiegen die Einkommen im Jahr 2024 leicht an, gleichzeitig sank die offizielle Armutsquote von 11 auf 10,6 Prozent. Doch trotz dieser positiven Tendenzen fühlen sich viele Amerikaner finanziell ausgezehrt. "Die Mittelschicht ist ausgelaugt. Das mittlere Haushaltseinkommen ist 2024 kaum gestiegen", zitiert Fortune Heather Long, Chefökonomin der Navy Federal Credit Union. Mit 83.730 US-Dollar lag das mittlere Einkommen nur unwesentlich …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE