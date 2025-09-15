Nasdaq reicht SEC-Antrag für Tokenisierung ein - Diese Chain gewinnt!

Die Adoption der digitalen Assets schreitet immer stärker voran und so hat nun auch die Nasdaq einen Antrag für tokenisierte Vermögenswerte bei der SEC eingereicht. Was genau geplant ist, welche Technologie verwendet wird und wann damit zu rechnen ist, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Nasdaq plant tokenisierte Vermögenswerte

In diesem Monat hat die große US-Technologiebörse Nasdaq einen Antrag bei der amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde SEC eingereicht, um künftig Aktien und Fondsanteile zusätzlich als Token herausgeben zu können. Das erste tokenisierte Assets soll der Invesco QQQ werden.

Auf diese Weise können an den Assets interessierte Personen einen echten und regulierten Vermögenswert anstelle einer Nachbildung wie auf Offshore-Kryptobörsen erhalten. Somit sollen die Token auch dieselben Rechte haben wie Dividenden und Stimmrechte.

JUST-IN: Nasdaq files with SEC to tokenize every stock by 2026.



Offering both traditional digital and blockchain tokenized shares on the same order book with full shareholder rights.



Powered by DTCC's AppChain on Hyperledger Besu & ERC-3643.



- Cyprx Research Lab Official (@CyprxResearch) September 13, 2025

Außerdem sollen sie dieselbe CUSIP (eindeutige US-Wertpapiererkennung) bekommen und denselben Regeln folgen. Dies beinhaltet Best Execution und NBBO (National Best Bid and Offer), wobei alles über die US-Abwicklungsstelle DTCC (Depository Trust & Glearing Coporation) laufen soll.

Nähere Details zur Technologie der tokenisierten Assets der Nasdaq

Bemerkenswert ist, dass die Orderbücher der Nasdaq gleich schnell bleiben, womit sie im Bereich von Milli und sogar Mikrosekunden operieren. Schon jetzt soll DTCC Ion laut einem Testbericht 100.000 Transaktionen pro Sekunde und in der Spitze sogar 160.000 TPS erreichen, während das Gebührenmodell ebenfalls unverändert bleibt.

Zu Anfang soll wie bisher ein 23/5-Dienst angeboten werden, der jedoch später möglicherweise auf 24/7 erweitert wird. Außerdem ist in diesem Zusammenhang im späteren Verlauf mit T+0 eine schnellere Abwicklung als mit T+1 möglich.

DTTC hat wiederum das Project Ion auf der Blockchain-Plattform Corda von R3 entwickelt. Allerdings handelt es sich dabei um eine private Chain, die im Kontrast zu den öffentlichen Blockchains steht.

In this clip, the CTO of DTCC Digital Assets explains why @The_DTCC have partnered with @Chainlink on enabling blockchain interoperability within capital markets



- Zach Rynes | CLG (@ChainLinkGod) September 25, 2024

Von den traditionellen Web3-Diensten soll Chainlink als Oracle-Netzwerk die Datenübertragung zwischen dem Kryptoraum und dem Rest der Welt gewährleisten. Ebenso arbeitet das internationale Zahlungsnetzwerk SWIFT mit beiden an Piloten.

Chainlink hat kürzlich den neuen Ethereum-Tokenstandard ERC-3643 für tokenisierte Assets mit integrierten Funktionen für Compliance und KYC getestet, der auch in einigen Pilotprojekten von DTCC verwendet wurde. Möglicherweise wird dieser später auch für die Nasdaq genutzt.

Dann ist mit den tokenisierten Aktien der Nasdaq zu rechnen

Bisher hat die SEC dem Antrag der Nasdaq noch nicht zugestimmt. Dennoch stehen die Chancen aufgrund des seit der Trump-Regierung förderlichen regulatorischen Umfeldes besonders gut, was durch die Etablierung der Nasdaq noch verstärkt wird.

Frühestens verfügbar sein sollen die tokenisierten Vermögenswerte der Nasdaq laut Angaben des Unternehmens Ende des dritten Quartals des nächsten Jahres. Dafür müssen jedoch zuerst die Genehmigung der SEC und die DTCC-Umsetzung erfolgen.

