Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Der Hersteller von umweltfreundlichen Energieanlagen YOUIL Energy Tech Co., Ltd. verstärkt seine Bemühungen, seine Technologie voranzutreiben und globale Partnerschaften auszubauen, während er sich auf seine nächste Wachstumsphase vorbereitet. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 entwickelt YOUIL Energy Tech fortschrittliche Ausrüstungslösungen, darunter Fertigungssysteme für Lithium-Ionen-Batterien und Wasserstoff-Brennstoffzellen. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, sein Wachstum durch kontinuierliche Investitionen in Technologie und Diversifizierung seiner Märkte zu beschleunigen.YOUIL Energy Tech ist als das einzige Unternehmen in Korea anerkannt, das Komplettlösungen für den gesamten Produktionsprozess von prismatischen und Beutelbatterien anbieten kann. Das Unternehmen hat sich insbesondere durch die Entwicklung der erforderlichen internen Technologie für die Konzeption und Durchführung aller Phasen der Batterieherstellung, einschließlich Kerben, Stapeln, Laschenverschweißen, Verpacken, Elektrolytbefüllung und Modulmontage, einen Wettbewerbsvorteil verschafft.Vor allem seine firmeneigenen Technologien, wie die 0,4 Sekunden/Blech Hochgeschwindigkeits-Stapel- und Ausklinkanlage, die bis zu 300 PPM erreichen kann, und die Sicherung einer alternativen Technologie für den Kernprozess, haben das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur auf dem Markt für die nächste Generation von Batterien gemacht. YOUIL Energy Tech ist seit 2021 ebenfalls an der KOSDAQ notiert.Kürzlich ist es YOUIL Energy Tech gelungen, Laserausklinkanlagen und die wichtigsten Produktionsanwendungen zu entwickeln und damit die Weiterentwicklung seines Portfolios zu beschleunigen. Der Lasertechnologie werden Vorteile in Bezug auf Präzision und Wartung gegenüber herkömmlichen Pressverfahren nachgesagt. Die Technologie wird voraussichtlich zu einer Schlüsseltechnologie im Markt für Batterien der nächsten Generation und Prismenbatterien werden, wo schnelle und hochpräzise Prozesse unerlässlich sind.Auf der Grundlage dieses technologischen Wandels hat die YOUIL Energy Tech ihre Abhängigkeit von bestehenden Kunden erheblich verringert. Darüber hinaus sind die Transaktionen mit globalen Batteriemarken in Europa, Nordamerika und Südostasien in vollem Gange. Das Unternehmen hat seine technologischen Fähigkeiten in der europäischen Batterieindustrie unter Beweis gestellt, indem es Morrow Batteries in Nordeuropa mit komplexen Anlagen für den Zuschnitt und die Stapelung beliefert und damit seine Präsenz in der Region ausgebaut hat.Die Fertigstellung eines neuen Hauptsitzes in Anseong ist ebenfalls Teil dieser Strategie des technologischen Fortschritts. Die Produktionsstätte des neuen Gebäudes mit einer Gesamtfläche von etwa 21.450 Quadratmetern soll eine jährliche Produktionskapazität von 200 Ausklinkanlagen haben. Es heißt, dass dies eine solidere Grundlage für den weiteren Ausbau von Forschung und Entwicklung (F&E) und Produktionskapazitäten geschaffen hat.Darüber hinaus beschleunigt YOUIL Enertec seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen, um neue Märkte zu erschließen, einschließlich der Automatisierung von Recyclingprozessen für Altbatterien und der Entwicklung von Geräten, die mit den Batterien der nächsten Generation kompatibel sind.Chung Youn-gil, Geschäftsführer von YOUIL Energy Tech, erklärte: "Wir bewegen uns weg von einer Vertriebsstruktur, die stark von bestehenden Kunden abhängig ist, und bauen die Zusammenarbeit mit globalen Batteriemarken aus, um im Wettbewerb durch technologische Wettbewerbsfähigkeit zu bestehen. Durch kontinuierliche technologische Entwicklung und Investitionen in unsere Anlagen werden wir dieses Jahr zum Ausgangspunkt machen, um sowohl Rentabilität als auch Wachstum zu erreichen."In der Zwischenzeit betreibt YOUIL Energy Tech eine Abteilung für den technischen Vertrieb, die sich um die Einführung von Anlagen und technische Anfragen von Kunden aus aller Welt kümmert, aber auch Anfragen im Zusammenhang mit neuen Unternehmen und Anlagen bearbeitet. Die Abteilung hat ein System eingerichtet, das nicht nur technische Beratung, sondern auch eine reibungslose Kommunikation mit Kunden im Ausland ermöglicht.