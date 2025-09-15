© Foto: Li Bo/XinHua/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Konjunkturdaten 04:00 Uhr, China: Einzelhandelsumsatz 8/25 04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 8/25 04:00 Uhr, China: Investitionen Sachanlagen bis 8/25 10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 7/25 11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 7/25 16:00 Uhr, USA: Empire State Manufacturing Survey Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ …Den vollständigen Artikel lesen ...
