DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet
DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.51 Uhr um 30,0 Punkte auf 23.738,0. In den Handel gegangen war er mit 23.703,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.738,0 und das Tagestief bei 23.664,0 Punkten.
September 14, 2025 23:53 ET (03:53 GMT)
