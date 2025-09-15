Hamburg (ots) -Der chinesische Tech-Konzern Huawei steht im Zentrum eines weitreichenden Korruptionsskandals in Europa. Nach Recherchen von SWR und BR führen laufende Ermittlungen der belgischen Justiz zu umfassenden Enthüllungen über verdeckte Geldflüsse und illegale Einflussnahme im Umfeld des EU-Parlaments. Alle Einzelheiten erzählt die neue Staffel des investigativen Podcasts 11KM Stories: "China Games - Das Imperium Huawei".Im März 2025 durchsuchten belgische Behörden Wohn- und Büroräume von EU-Parlamentsmitarbeitern in Brüssel mit dem Verdacht der Annahme von Schmiergelder. Entdeckt werden Zahlungen in Höhe von rund 46.000 Euro, die laut den Recherchen über Firmen und einem Mittelsmann von Huawei an Parlamentsmitarbeitende sowie mindestens einen Abgeordneten mutmaßlich geflossen sein sollen - darunter der italienische Parlamentarie Fulvio Martusciello. Die belgische Staatsanwaltschaft hat im Mai die Aufhebung der Immunitäten mehrerer EU-Abgeordneter beantragt.Die Recherchen des investigativen Podcasts "China Games - Das Imperium Huawei" (Host: Astrid Freyeisen) ermöglichen erstmals detaillierte Einblicke in die Methoden, mit denen Huawei versuchte, ein politisch günstiges Umfeld insbesondere für den Ausbau des europäischen 5G-Netzes zu schaffen. Im Podcast schildert exklusiv ein beschuldigter Parlamentsmitarbeiter: "Huawei hat versucht, eine Atmosphäre zu etablieren, in der Kontaktaufnahme, Einladungen, Geschenke und Reisen zur Normalität wurden - alles scheinbar ohne direkte Gegenleistung." Der Parlamentsmitarbeiter weist die erhobenen Vorwürfe zurück.Nach Bekanntwerden des Skandals hat das Europäische Parlament den Lobbyisten von Huawei Hausverbot in den Brüsseler Gebäuden erteilt und das Unternehmen im Transparenzregister gesperrt. Huawei betont in einer Stellungnahme, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Korruption zu verfolgen, und bestätigt die Entlassung zweier Mitarbeiter sowie die Suspendierung einer weiteren Person.Wie beeinflusst der chinesische Tech-Gigant Huawei Europas Politik, die deutsche Infrastruktur und die globale Sicherheit? Host Astrid Freyeisen kombiniert in "China Games - Das Imperium Huawei" exklusive Recherchen, persönliche Gespräche mit Politikern, IT-Experten und Insidern und ihre mehrjährige China-Expertise als frühere Korrespondentin. Das Ergebnis ist ein vielschichtiges Dossier darüber, wie Europa einem Konzern begegnet, der politisch wie technologisch eine neue Dimension von Einfluss verkörpert."China Games - Das Imperium Huawei" ist eine Produktion des BR für 11KM Stories und eine Recherche des ARD Politikmagazins Report München und der SWR Recherche-Unit. Der Podcast entstand in Zusammenarbeit mit dem BR StoryTeam. 11KM Stories liegt in der redaktionellen Verantwortung des NDR.Link zur Audiothek: 11KM Stories · Neue Folgen - Jetzt Podcast anhören! (https://www.ardaudiothek.de/sendung/11km-stories/urn:ard:show:6bb046d00989db56/)11KM: der tagesschau PodcastPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6117338