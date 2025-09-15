DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Zehntes Plus in Folge in Seoul

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES-- Überwiegend freundlich zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien im Handelsverlauf am Montag. Hauptmotiv ist laut Händlern weiterhin die Aussicht auf sinkenden Zinsen in den USA, wenn die US-Notenbank Mitte dieser Woche darüber entscheidet. Dazu komme die jüngst wieder stärker entfachte KI-Euphorie als Treiber.

Im südkoreanischen Seoul geht es bereits den zehnten Handelstag in Folge aufwärts, inzwischen längst auf einem Rekordniveau. Der Kospi gewinnt 0,6 Prozent. Der Markt laufe auch angesichts von Signalen der Regierung in Bezug auf Marktreformen, einschließlich der Verschiebung der geplanten Änderungen der Kapitalertragssteuer, so gut, heißt es dort.

In Schanghai gewinnt der Composite 0,2 Prozent, in Hongkong legt der HSI um 0,4 Prozent zu. An den chinesischen Plätzen setzen die Anleger auf neue Stimuli aus Peking, nachdem neue Daten zeigen, dass sich die Wirtschaftsaktivität im August abgeschwächt hat. Neue Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen im August sind hinter den Erwartungen zurückblieben.

Die Fiskalpolitik dürfte für den Rest des Jahres unterstützender werden, meint Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. Robuste Exporte und Subventionen hätten das Wachstum im ersten Halbjahr gestützt, während beides im dritten Quartal nachgelassen habe. "Ich denke, die Zentralbanker könnten die Politik nach der Veröffentlichung der BIP-Daten für das dritte Quartal im Oktober feinjustieren", so der Experte. Große Konjunkturmaßnahmen erwartet er aber nicht, es sei denn, das Wachstumsziel von 5 Prozent werde schwer zu erreichen sein.

Lediglich die Börse in Sydney bleibt zurück, dort büßt das Marktbarometer 0,2 Prozent ein. Nicht gehandelt wird wegen eines Feiertags in Tokio.

Gesucht sind überregional weiter Chipaktien mit der Hoffnung auf eine KI-getrieben starke Nachfrage. In Hongkong legen SMIC um 1,3 Prozent zu, in Seoul SK Hynix um 1,8 und Samsung Electronics um 1,9 Prozent.

In Sydney geben ANZ um 0,7 Prozent nach. Die Bank hat mitgeteilt, mit einer Strafzahlung von 240 Millionen Australischen einen Streit über Versäumnisse im Anleihehandelsgeschäft ausgeräumt zu haben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.845,30 -0,2% +8,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag +12,2% Kospi (Seoul) 3.414,45 +0,6% +42,3% 08:30 Shanghai-Comp. 3.879,29 +0,2% +15,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.496,40 +0,4% +31,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:05 % YTD EUR/USD 1,1733 0,0 1,1731 1,1745 +13,3% EUR/JPY 172,94 -0,2 173,22 173,04 +6,4% EUR/GBP 0,8649 -0,1 0,8654 0,8656 +4,5% GBP/USD 1,3566 0,1 1,3555 1,3569 +8,3% USD/JPY 147,40 -0,2 147,65 147,32 -6,0% USD/KRW 1.393,03 0,0 1.393,03 1.393,07 -5,6% USD/CNY 7,0974 0,0 7,0974 7,0918 -1,6% USD/CNH 7,1206 -0,1 7,1249 7,1167 -2,9% USD/HKD 7,7751 -0,1 7,7806 7,7833 +0,4% AUD/USD 0,6662 0,2 0,6648 0,6663 +7,5% NZD/USD 0,5965 0,1 0,5956 0,5971 +6,2% BTC/USD 115.473,25 -0,5 116.057,85 115.426,95 +22,5% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,10 62,69 +0,7% +0,41 -12,9% Brent/ICE 67,37 66,99 +0,6% +0,38 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.646,52 3.643,21 +0,1% +3,31 +38,8% Silber 42,30 42,204 +0,2% +0,10 +46,2% Platin 1.200,39 1.192,20 +0,7% +8,19 +36,1% Kupfer 4,67 4,65 +0,3% +0,01 +13,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

