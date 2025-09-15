DJ Rheinmetall übernimmt Militärgeschäft der Lürssen-Gruppe

DOW JONES--Rheinmetall übernimmt die Militärsparte der Lürssen-Gruppe und steigt damit in den Marineschiffbau ein. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern hat sich nach eigenen Angaben mit Lürssen auf die Eckpunkte einer Übernahme der Naval Vessels Lürssen (NVL) geeinigt. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Den Abschluss der Transaktion strebt Rheinmetall für Anfang 2026 an.

Die NVL ist eine privat geführte Werftengruppe mit vier Werften in Norddeutschland (Peene-Werft / Wolgast, Blohm+Voss und Norderwerft/ Hamburg, Neue Jadewerft/ Wilhelmshaven) sowie internationalen Standorten. Sie beschäftigt gut 2.100 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Zuvor als Lürssen Defence bekannt, wurde NVL 2021 von der Yachtsparte getrennt und als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Unternehmensgruppe Lürssen fortgeführt.

