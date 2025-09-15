Die Aktie von Rheinmetall ist mit einem Plus von fast neun Prozent der Top-Gewinner im Wochenvergleich im DAX. Auch am Freitag gehörte das Papier zu den vier stärksten Werten im deutschen Leitindex. Mittlerweile notiert Rheinmetall nur noch knapp unter dem Anfang Juni markierten Allzeithoch. Zuletzt hat das Unternehmen auch auf der Übernahmeseite Gas gegeben.Der Düsseldorfer Rüstungskonzern übernimmt die Marinesparte NVL der Bremer Lürssen-Gruppe. Der Konzern informierte am Sonntagabend über den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
