DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE ZUM AUFTAKT DER FED-WOCHE ERWARTET - Der Dax dürfte am Montag verhalten in die Woche des nächsten Fed-Zinsentscheides starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.736 Punkte. Der Leitindex dürfte also in der Mitte seiner September-Spanne bleiben, die bislang von knapp unter 23.500 bis knapp über die 24.000-Punkte-Marke reicht. Die Commerzbank sieht die Aktienmärkte vor einer entscheidenden Woche. In dieser stehe am Dienstag zunächst der US-Einzelhandelsumsatz im Fokus, bevor sich die Augen auf die US-Zinsentscheidung am Mittwochabend richten. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

USA: - DOW UND S&P 500 LEGEN ZU; NASDAQ GIBT NACH - Die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger am US-Aktienmarkt haben die Woche ruhig ausklingen lassen. Zwar schwangen sich das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 sowie die Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite am Freitag mit Mühe noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen verharrte den Tag über in der Verlustzone und verpasste so einen erneuten Höchststand. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 45.834,22 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp ein Prozent. Der S&P 500 gab am Freitag geringfügig auf 6.584,29 Punkte nach. Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 24.092,19 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aktienmärkte in China und Hongkong haben zum Wochenauftakt zugelegt. In Japan wird am Montag wegen eines Feiertags nicht gehandelt. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen legte im späten Handel trotz enttäuschender Daten vom Einzelhandel und der Industrieproduktion 0,7 Prozent zu. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong fiel das Plus etwas moderater aus. Der Hang-Seng-Index gewann zuletzt 0,3 Prozent zu.



DAX 23698,15 -0,02%

XDAX 23698,95 -0,24%

EuroSTOXX 50 5390,71 0,07%

Stoxx50 4567,56 -0,22%



DJIA 45834,22 -0,59%

S&P 500 6584,29 -0,05%

NASDAQ 100 24092,19 0,42%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 128,63 +0,05% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,1731 -0,05%

USD/Yen 147,42 -0,16%

Euro/Yen 172,94 -0,21%



BITCOIN:





Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 116.409 0,93%



ROHÖL:





Brent 67,33 +0,34 USD WTI 63,02 +0,33 USD °



