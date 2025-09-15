Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 15
[15.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2941599081
|18,019,678.00
|EUR
|0
|183,565,233.47
|10.1869
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2941599248
|1,257,577.00
|USD
|0
|12,926,086.78
|10.2786
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,437,506.28
|10.1609
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2994520851
|10,923,864.00
|USD
|0
|112,125,789.58
|10.2643
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2994520935
|636,875.00
|USD
|0
|6,482,366.91
|10.1784
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,222.59
|10.1689
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,959.97
|10.1184
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|12.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,795.23
|10.0426
