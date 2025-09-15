VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-12
|NL0009272749
|3840000.000
|350037783.00
|91.1557
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-12
|NL0009272756
|212000.000
|18955844.46
|89.4144
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-12
|NL0009272772
|513000.000
|37136585.17
|72.3910
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-12
|NL0009272780
|360000.000
|29945341.04
|83.1815
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-12
|NL0009690239
|8160404.000
|309904290.87
|37.9766
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-12
|NL0009690247
|2518390.000
|43291328.93
|17.1901
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-12
|NL0009690254
|2426537.000
|30087237.53
|12.3992
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-12
|NL0010273801
|2681000.000
|51154078.94
|19.0802
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-12
|NL0010731816
|788000.000
|65690259.84
|83.3633
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-12
|NL0011683594
|71400000.000
|3146412226.66
|44.0674
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-12
|NL0010408704
|29703010.000
|1034794416.47
|34.8380
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-12
|NL0009272764
|328000.000
|20422845.95
|62.2648
