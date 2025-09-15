Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 15
|12/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units
Outstanding
|Shareholder Equity Base
(ShareClass)
|NAV per Share
Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|260146.27
|5.9119
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|244699789.93
|5.9815
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12049901.89
|5.4772
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|260127.39
|5.9277
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|14104377.00
|82509494.18
|5.8499
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|193027.02
|5.178
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|12/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|34010000.00
|225118965.41
|6.6192
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|12/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|27997531.64
|5.8086
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|12/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10136152.47
|5.0681
