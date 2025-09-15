Anzeige
Mehr »
Montag, 15.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Aktie meldet Mega-Deal: Nokia & Ericsson an Bord!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.09.2025 08:21 Uhr
305 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MORNING BRIEFING - USA/Asien

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Ehrung der Alten" geschlossen.

TAGESTHEMA

Anzeichen für eine schwächelnde Wirtschaft in China haben sich auch im August gezeigt. Die Industrieproduktion stieg um 5,2 Prozent nach 5,7 Prozent im Juli. Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 5,8 Prozent gerechnet. Die Einzelhandelsumsätze, ein wichtiger Indikator für den Konsum, legten im August um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu, nach einem Plus von 3,7 Prozent im Juli. Hier hatten Ökonomen mit einem Plus von 4 Prozent gerechnet. Die Anlageinvestitionen stiegen in den ersten acht Monaten des Jahres lediglich um 0,5 Prozent, verglichen mit einem Anstieg von 1,6 Prozent im Zeitraum Januar bis Juli. Die Schätzung der Volkswirte ging von Plus 1,3 Prozent aus. Die durchschnittlichen Immobilienpreise in den 70 größten chinesischen Städten fielen im August um 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr, verglichen mit einem Rückgang von 3,4 Prozent im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote in den chinesischen Städten lag im vergangenen Monat bei 5,3 Prozent und damit etwas höher als im Juli (5,2 Prozent).

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine auf der Agenda.

AUSBLICK KONJUNKTUR 

-US 
  14:30 Empire State Manufacturing Index September 
     PROGNOSE: 4,5 
     zuvor:  11,9

ÜBERSICHT INDIZES 

zuletzt +/- % 
E-Mini-Future S&P-500   6.258,80 +0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 +0,1% 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.840,10 -0,3% 
Nikkei-225 (Tokio)    44.768,12 +0,9% 
Hang-Seng (Hongk.)    26.468,91 +0,3% 
Schanghai-Comp.      3.869,25 -0,0% 
Kospi (Seoul)       3.408,23 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Hauptmotiv ist laut Händlern weiterhin die Aussicht auf sinkenden Zinsen in den USA, wenn die US-Notenbank Mitte dieser Woche darüber entscheidet. Dazu komme die jüngst wieder stärker entfachte KI-Euphorie als Treiber. Im südkoreanischen Seoul geht es bereits den zehnten Handelstag in Folge aufwärts, inzwischen längst auf einem Rekordniveau. Der Markt laufe auch angesichts von Signalen der Regierung in Bezug auf Marktreformen, einschließlich der Verschiebung der geplanten Änderungen der Kapitalertragssteuer, so gut, heißt es dort. An den chinesischen Plätzen setzen die Anleger auf neue Stimuli aus Peking, nachdem neue Daten zeigen, dass sich die Wirtschaftsaktivität im August abgeschwächt hat. Neue Zahlen zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen im August sind hinter den Erwartungen zurückblieben. Gesucht sind überregional weiter Chipaktien mit der Hoffnung auf eine KI-getrieben starke Nachfrage. In Hongkong legen SMIC um 1,3 Prozent zu, in Seoul SK Hynix um 1,8 und Samsung Electronics um 1,9 Prozent. In Sydney geben ANZ um 0,7 Prozent nach. Die Bank hat mitgeteilt, mit einer Strafzahlung von 240 Millionen Australischen einen Streit über Versäumnisse im Anleihehandelsgeschäft ausgeräumt zu haben.

WALL STREET 

INDEX        zuletzt +/- %  absolut  +/- % YTD 
Dow-Jones     45.834,22 -0,6% -273,78   +8,4% 
S&P-500      6.584,29 -0,0%  -3,18   +12,0% 
Nasdaq Composite 22.141,10 +0,4%  98,03   +14,6% 
 
           Freitag  Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1,00 Mrd  1,16 Mrd 
Gewinner        951   2.279 
Verlierer      1.810    505 
Unverändert       79     63

Uneinheitlich - Nach der jüngsten Rekordjagd kam es zu einer Verschnaufpause. Gerade vor dem Wochenende nahmen manche Anleger auch Gewinne mit, auch wenn die jüngsten US-Konjunkturdaten, wie etwa die schwachen Daten vom US-Arbeitsmarkt und das am Freitag veröffentlichte enttäuschende Konsumklima, die Erwartung nochmals verfestigt hatten, dass die US-Notenbank am Mittwoch die Zinsen senken wird. Bei den Einzelwerten kletterten Tesla um 7,4 Prozent und Microsoft um 1,8 Prozent. Ein erfolgreiches Börsendebüt feierte der Krypto-Broker Gemini Space Station. Nach einem Ausgabepreis von 28 Dollar beendeten sie den ersten Handelstag mit 32 Dollar.

US-ANLEIHEN

Die Rentenrenditen zogen nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder an. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 6 Basispunkte auf 4,066 Prozent.

DEVISENMARKT 

zuletzt    +/- %    00:00  Fr, 09:05  % YTD 
EUR/USD      1,1730    -0,0   1,1731   1,1745 +13,3% 
EUR/JPY      172,94    -0,2   173,22   173,04  +6,4% 
EUR/GBP      0,8646    -0,1   0,8654   0,8656  +4,5% 
GBP/USD      1,3566     0,1   1,3555   1,3569  +8,3% 
USD/JPY      147,44    -0,1   147,65   147,32  -6,0% 
USD/KRW     1.388,80    -0,3  1.393,03  1.393,07  -5,6% 
USD/CNY      7,0970    -0,0   7,0974   7,0918  -1,6% 
USD/CNH      7,1220    -0,0   7,1249   7,1167  -2,9% 
USD/HKD      7,7752    -0,1   7,7806   7,7833  +0,4% 
AUD/USD      0,6660     0,2   0,6648   0,6663  +7,5% 
NZD/USD      0,5961     0,1   0,5956   0,5971  +6,2% 
BTC/USD    116.439,25     0,3 116.057,85 115.426,95 +22,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar tendierte im US-Handel insgesamt seitwärts, nachdem er zwischenzeitlich etwas hatte zulegen können.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL 

zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex  63,04    62,69    +0,6%    +0,35 -12,9% 
Brent/ICE  67,35    66,99    +0,5%    +0,36 -10,6% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise erholten sich von zwischenzeitlichen Abgaben und schlossen bis zu 0,7 Prozent höher.

METALLE 

zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold   3.643,73  3.643,21    +0,0%    +0,52 +38,8% 
Silber   42,22   42,204    +0,0%    +0,01 +46,2% 
Platin  1.196,76  1.192,20    +0,4%    +4,56 +36,1% 
Kupfer    4,66    4,65    +0,1%    +0,01 +13,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis holte die leichten Vortagesabgaben wieder auf. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 3.645 Dollar. Die UBS rechnete damit, dass der Goldpreis bis Ende 2025 auf 3.800 Dollar steigen wird, und hob damit ihre bisherige Prognose von 3.500 Dollar an. Bis Mitte 2026 könnte der Preis sogar auf rund 3.900 Dollar klettern. Zuvor hatte die Bank hier 3.700 Dollar prognostiziert. Die Erwartung, dass die US-Notenbank aufgrund schwacher Arbeitsmarktdaten ihren Lockerungszyklus wieder aufnehmen wird, beflügelt laut der UBS die Kauflaune. Anhaltende geopolitische Unsicherheiten stützten ebenfalls die Nachfrage, hieß es weiter.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

Keine

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2025 01:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.