München/Ingolstadt (ots) -"Mister Europa", der Luxemburger Staatsmann Jean-Claude Juncker, ist am Samstagabend in Ingolstadt mit dem Deutschen Rednerpreis der German Speakers Association (https://germanspeakers.org/startseite/deutscher-rednerpreis/) (GSA) ausgezeichnet worden. Europas größter Berufsverband für professionelle Speakerinnen und Speaker (http://germanspeakers.org/) ehrte damit zum 15. Mal eine prominente Persönlichkeit für ihre rhetorischen Leistungen oder für ehrliche, appellierende Worte.Die originelle und humorvolle Laudatio hielt der Fernsehjournalist Ulf-Jensen Röller, seit 2022 Leiter des ZDF-Studios in Brüssel. Röller würdigte Junckers Lockerheit im Umgang mit Menschen ebenso wie seine Haltung und Klarheit, wenn es um die großen Fragen der Diplomatie und Weltpolitik geht. "Er hat dem größten Ego unseres Jahrhunderts, Donald Trump nämlich, damals die Stirn geboten", erinnerte Röller an Junckers USA-Besuch im Jahr 2018, als es darum ging, aufkeimende Handelsstreitigkeiten abzuwenden. Besonders hob Röller Junckers menschliche Stärken hervor: "Er ist ein großer Umarmer. Er ist auch jemand, der Menschen küsst" - selbst beim Papst soll er versucht haben, dem Heiligen Vater einen Kuss zu geben.Umarmungen, Schulterklopfen und Nahbarkeit gehören tatsächlich zu Junckers Markenzeichen. "Wer die Menschen nicht liebt, soll sich von Politik weit entfernt halten", erklärte der Europapolitiker in seiner Acceptance Speech, die mit viel Sprachwitz und einer guten Portion Selbstironie überzeugte.Prof. Dr. Volker Römermann, Vorsitzender des Gremiums Deutscher Rednerpreis, würdigte Junckers jahrzehntelanges Werben für eine friedliche, gemeinsame europäische Identität und seine Rolle als Vermittler, Mediator und Brückenbauer zwischen Staaten, Interessen und Bedürfnissen. "Juncker glänzt mit großen rhetorischen Fähigkeiten. Seine einflussreichen politischen Reden haben Debatten angestoßen, politische Prozesse beeinflusst und sind vielfach zitiert worden", so Römermann.