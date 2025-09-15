The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.09.2025
ISIN Name
XS2225285001 HENAN WA.CIG 20/25
FR00140098S7 CREDIT AGRI. 22/25 MTN
USP16259AJ55 BBVA BANCOM 20/25 REGS
XS2480958904 VOLVO TREAS. 22/25 MTN
US459058JJ33 WORLD BK 20/25 FLR MTN
DE000DFK0EC4 DZ BANK IS.A1498 VAR
US05946KAJ07 BBVA SA 20/25
DE000A289NX4 EVONIK IND.MTN 20/25
XS1686846061 ANGLO AM. CAP. 17/25 MTN
US49427RAL69 KILROY REALTY L.P. 2025
DE000HLB0023 LB.HESS.-THR.ZI.EX.09A/13
US52107QAH83 LAZARD GROUP 2027
DE000BU22023 BUND SCHATZANW. 23/25
