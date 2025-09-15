Das Instrument H1W GB00BMHVL512 KLARNA GROUP PLC LS -,10 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 15.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument H1W GB00BMHVL512 KLARNA GROUP PLC LS -,10 EQUITY has its first trading date on 15.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG UKI0, SettlCurr EUR, CCP Y
