Frische Konjunkturdaten aus China signalisieren eine Abkühlung der Wirtschaft. Im August blieben zentrale Indikatoren wie Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und Investitionen in Anlagevermögen hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Dennoch trotzt der chinesische Aktienmarkt zu Wochenbeginn den negativen Nachrichten und startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Konkret kletterten die Einzelhandelsumsätze im August um 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Nationale Statistikamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär