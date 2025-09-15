Silber führt 2025 die Rally bei den Edelmetallen an, obwohl Gold fast täglich neue Rekorde markiert. Laut SilverStockInvestor-Analyst Peter Krauth profitiert Silber von denselben makroökonomischen Faktoren wie Gold - Zinssenkungserwartungen und Inflationssorgen -, besitzt jedoch zusätzliche Preistreiber. Der wichtigste: Knappheit.Während Gold ebenfalls selten ist, sieht Krauth bei Silber deutlich stärkere Angebotsengpässe. Sekundärbestände sind in den vergangenen vier Jahren stark geschrumpft, und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär