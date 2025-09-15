Komoot, die führende Outdoor-App, hat ein neues Design veröffentlicht. Die Web-Version ist ab sofort weltweit verfügbar, die App-Version folgt bis Ende September.

Das aktualisierte Design ist der erste Schritt einer Reihe größerer Weiterentwicklungen, die in der neuen Roadmap von komoot angekündigt werden. Es bringt ein moderneres Erscheinungsbild und Verbesserungen in der Nutzerführung, um ein insgesamt intuitiveres und benutzerfreundlicheres Erlebnis zu bieten. Gleichzeitig bleiben die Kernnavigation und Funktionsweise von komoot unverändert: Das Ergebnis ist ein modernes, intuitives Design, das sich auch für langjährige Nutzer vertraut anfühlt.

Die wichtigsten Neuerungen:

Zeitgemäßes Design: Überarbeitete Farben, Schriften, Symbole und Illustrationen verleihen komoot ein modernisiertes Erscheinungsbild.

Überarbeitete Farben, Schriften, Symbole und Illustrationen verleihen komoot ein modernisiertes Erscheinungsbild. Klare und intuitive Struktur: Bessere Übersicht durch einen verbesserten Aufbau, stärkere Kontraste und eine einfachere Navigation, sowohl im Web als auch in der App.

Bessere Übersicht durch einen verbesserten Aufbau, stärkere Kontraste und eine einfachere Navigation, sowohl im Web als auch in der App. Stärkere Hervorhebung von Fotos bei der Routenvorschau: Bilder spielen bei der Routenwahl eine große Rolle. Sie werden nun stärker hervorgehoben, sodass Nutzerinnen und Nutzer besser von den über 87 Millionen vorhandenen Fotos profitieren können.

"Uns war wichtig, Bewährtes beizubehalten und nur das zu ändern, was die Nutzung wirklich einfacher macht", erklärt Tom Eldred, Product Manager bei komoot. "So bleibt komoot das, was unsere Community kennt nur mit einem moderneren Design."

Gemeinsam mit der Community entwickelt

Das neue Design entstand in enger Zusammenarbeit mit der komoot-Community. Das Team sammelte und nutzte Feedback aus 110 persönlichen Interviews sowie über 3.000 Online-Umfragen. Das Ergebnis: Über 80 der Befragten bevorzugen das neue Design, 15 finden es genauso gut wie die bisherige Version.

Auftakt für zahlreiche weitere Verbesserungen

Seit dem Beitritt zur Produktfamilie von Bending Spoons hat komoot die Entwicklungsgeschwindigkeit deutlich erhöht: In den vergangenen fünf Monaten wurden mehr als 50 Neuerungen für Web, App und verbundene Geräte veröffentlicht.

Erst kürzlich hat das Team eine Roadmap mit den wichtigsten Prioritäten für die kommenden Monate vorgestellt. Im Fokus stehen dabei Inspiration und Routenplanung darunter ein umfangreiches Update des Web-Routenplaners, die Einführung von Tourenbeschreibungen, erweiterten Filtern, individuellen Präferenzen und gespeicherten Orten.

Die Radsportlerin und Karikaturistin Tegan Phillips kommentierte beim Testen des neuen Web-Planners: "Eine meiner liebsten To-Do's vor einem Abenteuer ist das Routenplanen, dafür habe ich schon immer gern komoot genutzt. Mit diesen neuen Änderungen wird der Planungsprozess noch einfacher und schöner ich bin super gespannt!"

Auch für die Nutzung unterwegs kündigt komoot Neuerungen an: Dazu gehören ein neuer Offline-Modus auf der Apple Watch sowie Live-Navigations-Updates auf dem Smartphone. Für 2025 plant komoot zudem Community-Heatmaps und optimierte Highlights, die auf den Erfahrungen der Nutzer und Nutzerinnen basieren und andere bei ihrem nächsten Abenteuer inspirieren sollen.

All diese Initiativen haben das Ziel,das Nutzungserlebnis kontinuierlich zu verbessern und die Plattform intuitiver zu gestalten. Eine vollständige Übersicht über bisherige und geplante Features findet sich hier.

Über komoot

Komoot ist die führende digitale Plattform für Outdoor-Abenteuer und wird weltweit von Millionen Menschen genutzt. Ihr Ziel ist es, Menschen zu helfen, die Natur zu entdecken egal wann und wo. Die mobilen Apps und die Plattform bieten leistungsstarke Tools zur Routenplanung und Navigation. Gleichzeitig inspiriert ein Content-Feed mit einzigartigen Geschichten und Erlebnissen die Community von über 50 Millionen Nutzerinnen und Nutzern, ihre Abenteuer zu teilen und Empfehlungen weiterzugeben.

Weitere Informationen unter komoot.com.

Über Bending Spoons

Bending Spoons hat bereits eine Milliarde Menschen weltweit mit seinen digitalen Produkten erreicht. Zum Portfolio gehören unter anderem Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard und WeTransfer. Monatlich nutzen rund 300 Millionen Menschen die Produkte von Bending Spoons.

Weitere Informationen unter bendingspoons.com.

