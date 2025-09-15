DJ S&P stuft Portugal auf A+ hoch

Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bonitätsnote Portugals hochgestuft. Wie sie mitteilte, wird Portugal nun mit A+ (bisher: A) eingestuft. "Trotz eines höchst unsicheren Außenhandels- und geopolitischen Umfelds dürfte Portugal moderate Leistungsbilanzüberschüsse verzeichnen und seine externen Finanzkennzahlen weiter verbessern, was durch einen erheblichen Schuldenabbau der Wirtschaft gekennzeichnet ist", begründete S&P die Entscheidung. Trotz eines fragmentierten Parlaments sei mit einer relativ reibungslosen Umsetzung der auf Haushaltsdisziplin ausgerichteten Politik der Regierung zu rechnen.

"Selbst bei steigendem Druck auf die Verteidigungsausgaben und innenpolitischer Instabilität bringt Portugals solider Haushaltskurs die Staatsverschuldung auf einen festen Abwärtspfad", urteilt S&P.

Das Kurzfrist-Rating von A-1 wurde bestätigt.

September 15, 2025 02:49 ET (06:49 GMT)

