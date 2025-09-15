EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 18. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



15.09.2025 / 09:24 CET/CEST

Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf

WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 18. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 8. September 2025 bis einschließlich 12. September 2025 wurden insgesamt Stück 75.980 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 22.646 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:

Vorzugsaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 08.09.2025 XETR 57.000 74,7561 4.261.097,84 09.09.2025 XETR 10.983 75,4764 828.957,32 10.09.2025 XETR 997 74,3732 74.150,08 11.09.2025 XETR 2.000 74,2046 148.409,18 12.09.2025 XETR 5.000 73,9371 369.685,30 Gesamt 75.980 74,7868 5.682.299,72

Stammaktien

Rückkauftag Handelsplatz

(MIC) Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (EUR) 08.09.2025 XETR 6.000 67,9066 407.439,55 09.09.2025 XETR 5.772 68,6454 396.221,25 10.09.2025 XETR 5.000 68,1013 340.506,70 11.09.2025 XETR 1.000 67,4408 67.440,75 12.09.2025 XETR 4.874 67,2072 327.568,05 Gesamt 22.646 67,9668 1.539.176,30

Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 12. September 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.110.867 Vorzugsaktien und Stück 1.591.745 Stammaktien.

Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF).

Düsseldorf, 15. September 2025

Henkel AG & Co. KGaA

Der Vorstand

