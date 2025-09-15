Köln (ots) -Fühlen Sie sich gut aufs Alter vorbereitet - also aus finanzieller Sicht? Wenn da jetzt einige Männer mit dem Kopf schütteln - was sollen dann erst die meisten Frauen sagen? Kinderbetreuung, Teilzeit im Job oder gar Phasen ohne Berufstätigkeit, schlechter bezahlte Arbeit - alles Gründe für die drohende Altersarmut von Frauen. Dazu passen die Ergebnisse einer aktuellen Studie der DEVK, laut der fast die Hälfte der Frauen der Meinung ist, nicht ausreichend für ihren Ruhestand vorgesorgt zu haben. Eine, die das auch lange Zeit gedacht hat, ist die ehemalige Fußballnationalspielerin Marina Hegering, die aber schon während ihrer aktiven Karriere studiert und einen Trainerschein gemacht hat. In dieser Saison hat sie beim 1. FC Köln in der Frauen-Bundesliga angeheuert. Mein Kollege Mario Hattwig hat sich unter anderem mit ihr zum Thema Altersvorsorge unterhalten.Sprecher: Sie ist ehemalige Nationalspielerin, hat die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen und spielt jetzt beim 1. FC Köln in der Bundesliga. Über ihre Altersvorsorge hat sich Marina Hegering aber lange keine Gedanken gemacht.O-Ton 1 (Marina Hegering, 16 Sek.): "Man versucht das auch manchmal ein bisschen zu vergessen, weil es ist natürlich auch ein sehr anstrengendes Thema, finde ich, weil da wird man irgendwie nicht mit groß, sondern man muss sich wirklich aktiv damit beschäftigen und man muss Informationen selber sammeln und es ist natürlich auch irgendwie sehr schwierig, da Entscheidungen zu treffen."Sprecher: Aufschieben sollte man das Thema aber nicht, sondern offen mit Freunden und Familie darüber sprechen.O-Ton 2 (Marina Hegering, 12 Sek.): "Also man trifft zwar trotzdem die Entscheidung allein, aber dieses Sprechen mit jemandem anders, der schon Erfahrungen darüber hat und dann Mut zu machen, das tut dann gut. Und dann traut man sich das so ein bisschen eher, glaube ich, diesen Schritt zu machen."Sprecher: Das Thema Altersvorsorge ist beratungsintensiv, aber wichtig. Und laut DEVK-Studie geht gut die Hälfte der befragten Frauen davon aus, im Alter nicht ausreichend abgesichert zu sein. Das liegt vor allem an ihrer sogenannten Erwerbsbiografie, sagt Katharina Hoge, Vorsorgeexpertin von der DEVK.O-Ton 3 (Katharina Hoge, 14 Sek.): "Viele Frauen verdienen im Durchschnitt weniger, arbeiten häufiger in Teilzeit oder unterbrechen ihre Arbeit für Kindererziehung oder Pflege. Das führt zu geringeren Rentenansprüchen in der gesetzlichen Rentenversicherung und damit eben zu einer deutlichen Versorgungslücke."Sprecher: Dazu kommt ein eher vorsichtiges Anlageverhalten. Will Frau das Thema Altersvorsorge angehen, sollte sie sich zunächst einen Überblick über ihre Finanzen und Rentenansprüche verschaffen und wissen, wann sie in Rente gehen will und wie viel Geld dann nötig ist. Die Differenz zur erwarteten gesetzlichen Rente ist dann die Rentenlücke und die sollte man schließen.O-Ton 4 (Katharina Hoge, 22 Sek.): "Für die Altersvorsorge gibt es dann drei Stufen. Einmal die gesetzliche Rentenversicherung, eine betriebliche Altersvorsorge, wo eventuelle Arbeitgeberzuschüsse genutzt werden können. Und dann die private Vorsorge, zum Beispiel mit Lebensversicherungsverträgen oder ETF-Sparplänen oder Immobilien. Der Schlüssel ist hier wirklich regelmäßig und langfristig zu investieren, auch mit nur kleinen Beiträgen."Sprecher: Beraten lassen kann man sich im eigenen Unternehmen, bei der Deutschen Rentenversicherung, den Verbraucherzentralen und bei Versicherungen.Gut die Hälfte der Frauen hierzulande, ist der Meinung, nicht ausreichend fürs Alter vorgesorgt zu haben, wobei rund Dreiviertel selbst für diese finanzielle Absicherung verantwortlich sind - so die Ergebnisse einer aktuellen Studie der DEVK. Wenn Sie sich beraten lassen möchten, finden Sie alle Infos und Ansprechpartner unter devk.de.Pressekontakt:Yannick SchwiperichDEVK VersicherungenPressereferentRiehler Straße 19050735 KölnTelefon: +49 221 757-2739Fax: +49 221 757392739E-Mail: yannick.schwiperich@devk.deInternet: www.devk.dewww.instagram.com/devk.versicherungenOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6117423